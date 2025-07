Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Hij zei dat hij ruimte nodig had en vertrok naar Bali… met een ander’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Eva (31), die dacht dat haar vriend een korte break nodig had om tot zichzelf te komen, maar via Instagram ontdekte dat hij ineens op Bali zat. „Ik wist sowieso niet dat zij bestond, ik dacht altijd dat hij yogales kreeg van een man.“

Eva (31): „We waren bijna anderhalf jaar samen, dus ik dacht dat we wel stabiel waren. Natuurlijk hadden we weleens ruzie, maar dat ging eigenlijk nooit over iets ernstigs. Hij werkte veel en vooral tijdens onze laatste maand samen was hij vaak wat afwezig. Ik dacht op dat moment dat het door stress op werk kwam. Toen hij op een donderdagavond zei: ‘Ik heb ruimte nodig. Ik wil even wat afstand en tijd voor mezelf’, schrok ik, maar ik wilde hem wel die ruimte geven.

Hij zei dat hij niet lekker in zijn vel zat en hij wilde even weg. Hij wilde zonder druk nadenken over wat hij wilde in de toekomst. Ik vond het heftig, maar dacht: oké, als je van iemand houdt, geef je die persoon ook even ademruimte.

Naar Rotterdam

Hij pakte een grote tas in en zei dat hij tijdelijk naar een vriend in Rotterdam zou gaan. ‘Gewoon even laptop mee, boeken lezen, yoga en stilte. Heel veel stilte’, zei hij. Ik appte hem nog of hij goed was aangekomen, maar ik kreeg geen reactie. De dag erna stuurde ik nog iets kleins, en ook daarop kreeg ik geen antwoord. Ik vond het maar raar.

Vijf dagen daarna zat ik met een collega in een koffietentje. Toen ik van het toilet terugkwam, zei ze: ‘Huh, is dit jouw vriend niet?’ Ze liet een story op Instagram zien van een yogalerares die ze volgde, die blijkbaar samen met hem op het strand zat. Op Bali. Met een kokosnoot in zijn hand.

Hand in hand met yogalerares

Ik kon het eerst niet geloven. Maar toen ik naar haar profiel ging, zag ik het zelf: allemaal video’s van tempels op Bali, een villa met zwembad en ja hoor, daar zat hij. Mijn vriend, die ruimte nodig had. Hij zat in een hangmat, hand in hand met zijn yogalerares. Ik wist sowieso niet dat zij bestond, ik dacht altijd dat hij yogales kreeg van een man.

Ik heb hem meteen gebeld, maar natuurlijk nam hij niet op. Ik stuurde hem diverse berichtjes en kreeg alleen een berichtje terug met: ‘Ik wilde je niet kwetsen. Dit was gewoon nodig. Ik moet dit nu doen voor mezelf.’ Ik dacht dat ik gek werd. Voor jezelf? Je hebt niet gewoon een pauze genomen, je bent aan een nieuwe relatie begonnen. Op een tropisch eiland.

Geen respect

Ik heb hem daarna geblokkeerd. Hij had allang iets anders, of beter gezegd: iemand anders, klaarliggen. Hoe triest? Het gekke is: ik heb wekenlang gedacht dat ík iets fout had gedaan. Tot ik besefte dat het vooral laf was vanuit hem.

Geen eerlijk gesprek, geen respect en gewoon weglopen. Ik hoop oprecht dat hij daar op Bali iets van zelfinzicht heeft gevonden, tussen de ademhalingsoefeningen en cacao-ceremonies door. Ik weet in elk geval één ding zeker: als een man zegt dat hij ‘even ruimte nodig heeft’, check ik voortaan of er al vliegtickets geboekt zijn.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere verhalen over exen van onze lezers? Ook in deze stukken deden zij een boekje open:

