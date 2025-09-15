Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Spanje haalt tienduizenden vakantiehuizen van verhuurplatforms

De Spaanse regering wil ruim 53.000 vakantiehuizen in Spanje van platforms als Airbnb laten verdwijnen.

Volgens premier Pedro Sánchez moeten deze woningen beschikbaar komen voor „Spaanse jongeren en gezinnen” op de reguliere woningmarkt.

Vooral groot probleem in de grote Spaanse steden

Veel van de huizen zouden niet voldoen aan de wettelijke eisen voor toeristische verhuur. Vooral in steden als Sevilla, Marbella, Barcelona, Málaga en Madrid gaat het om grote aantallen.

Met de maatregel wil de regering illegale vakantieverhuur tegengaan en de woonfunctie van steden herstellen. Ook moet de leefbaarheid voor bewoners verbeteren.

Deze zomer verwijderde het Spaanse ministerie van Consumentenrechten nog 65.000 advertenties voor vakantieverhuur, nadat het ministerie in mei stelde dat deze in strijd waren met de regelgeving. Daarnaast zijn er bijna 55.000 nieuwe advertenties geïdentificeerd die eveneens als illegaal worden beschouwd.

Hoe zit het in Nederland? In Nederland moet je eigenaar zijn van de woning die je verhuurd. Je mag dus niet je huurwoning verhuren. En heb je een koopwoning en een hypotheek? Dan moet je eerst toestemming vragen aan je hypotheekverstrekker.

Woningtekort loopt op in Spanje

Het woningtekort in Spanje loopt al jaren op. Een deel van het probleem komt door de sterke groei van het aantal vakantiehuizen, dat jaarlijks met bijna 15 procent toeneemt. Volgens statistiekbureau INE telt Spanje inmiddels zo’n 400.000 tweede woningen.

