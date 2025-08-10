Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Hij nam me mee naar een familiedag, waar hij me voorstelde als ‘een vriendin’’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Sophie (28), die dacht dat haar relatie de volgende stap bereikte toen haar vriend haar meenam naar zijn familie. „Niet één keer zei hij ‘mijn vriendin’. Niet één keer bevestigde hij wat ik dacht dat we waren.”

Sophie (28): „Ik had Daan via vrienden op een festival leren kennen. Vanaf het eerste moment klikte het. We raakten aan de praat over muziek, reizen en eten, en we stonden dezelfde avond nog samen vooraan bij onze favoriete dj. Daarna ging het snel: we hadden binnen een week onze eerste date, een maand later sliep hij praktisch al bij mij en na drie maanden kende ik zijn beste vrienden. Ik was echt verliefd.

Iets moois aan het opbouwen

We deden alles samen. Citytrips, samen koken, Netflix-marathons en wandelen in het bos… het voelde alsof we écht iets moois aan het opbouwen waren. Dus toen hij zei: ‘Over een paar weken hebben we een familiedag, wil je mee?’, was ik dolblij. Ik dacht: dit is het moment waarop ik écht deel van zijn leven word.

Ik maakte me druk om wat ik aan zou trekken: niet te formeel, maar ook niet te casual. Hij zei dat zijn familie ‘lekker normaal’ was. Ik kocht nog een nieuwe jurk en bakte koekjes om mee te nemen. Hij zei namelijk dat zijn oma daarvan hield. Ik was oprecht een beetje zenuwachtig.

‘Een vriendin’

We kwamen aan op een zonnige middag bij een grote boerderij waar zijn familie bij elkaar kwam. Er waren ooms, tantes, neefjes, nichtjes, grootouders… het was een heel gebeuren. Hij parkeerde de auto, pakte de koekjes uit mijn handen en liep vrolijk naar binnen.

De eerste paar minuten liep ik wat ongemakkelijk achter hem aan terwijl hij handen schudde, mensen begroette en grapjes maakte. Totdat we bij zijn oma aankwamen. Hij zei: ‘Oma, dit is Sophie… een vriendin van me.’

Vast verkeerd verstaan

Ik hoorde het en dacht: ik heb het vast verkeerd verstaan. ‘Een’ vriendin? Hij zei ‘vriendin’ alsof ik een kennis was, iemand van zijn werk of een oude klasgenoot. Ik wachtte op een toevoeging: ‘Mijn vriendin’, ‘mijn vriendin Sophie’ en ‘we zijn nu een tijdje samen.’ Maar nee. Gewoon: ‘Een vriendin’.

Het bleef niet bij zijn oma. Bij zijn tante zei hij ook: ‘Dit is Sophie, een vriendin van me.’ Bij zijn vader: ‘Oh ja, Sophie, een vriendin.’ Ik voelde me steeds kleiner worden. Er kwamen geen vragen, geen knipoogjes en geen opmerkingen als ‘wat leuk dat hij eindelijk iemand meeneemt’. Alsof ik daar stond als iemand die toevallig een keer gezellig meekwam.

Geen bevestiging

En wat me het meest stak: hij corrigeerde zichzelf nergens. Niet één keer zei hij ‘mijn vriendin’. Niet één keer bevestigde hij wat ik dacht dat we waren. Waarom was ik daar eigenlijk?

Op de terugweg kon ik het niet laten: ik vroeg hem wat dat was, dat hele ‘vriendin’ gebeuren. Hij haalde zijn schouders op en zei: ‘Ja, het is nog niet officieel, toch? We hebben het nooit echt uitgesproken.’ Ik was in shock. Na maanden elke dag contact en weekendjes weg… Ik kende al zijn vrienden en ik had al plannen gemaakt voor de zomer. Maar voor hem was ik blijkbaar gewoon ‘een vriendin’.

Ik wist op dat moment: als iemand na zes maanden je niet met trots zijn partner kan noemen, dan is dat geen goed teken. Een paar dagen later heb ik het contact verbroken. Hij vond me overdreven. Ik vond mezelf vooral eerlijk.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

