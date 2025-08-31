Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Hulp aan vluchtelingen strafbaar stellen? Dan wordt barmhartigheid verdacht gemaakt’

Vrijwilligers die vluchtelingen helpen met een nieuwe wet strafbaar maken? Tv-maker Joris Linssen snapt er niets van. Dus pakte hij de camera en trok het land in. Naar ongedocumenteerde asielzoekers, die straks ook strafbaar worden als zij in Nederland verblijven, én naar die mensen die vanuit een goed hart helpen.

Dat strafbaar maken van mensen die vluchtelingen bijstaan, is overigens een wens van een meerderheid in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet nog groen (of rood) licht geven. Metro bekeek voor televisierubriek Blik op de Buis alvast de documentaire daarover, Joris en de ongedocumenteerden. Je kunt het vanavond zien.

Vluchtelingen in kerk Kampen

Het idee voor dit programma ontstond in Kampen. Joris Linssen is begaan met het na elf jaar wachten uitgeprocedeerde gezin Babayants uit Oezbekistan. De twee jongste kinderen zijn in Nederland geboren. Zij verblijven als laatste hoop in het Kerkasiel in Kampen. Daar, in de Protestantse Kerk, wordt 24 uur per dag een dienst gehouden (met vrijwillige kerkgangers), omdat de politie en Immigratiedienst dan niet snel zullen binnenvallen. Het populaire tv-programma Even tot Hier besteedde, net als Nieuws van de Dag, ook al eens aandacht aan deze vluchtelingen.

Nuttig werk vs roeptoeteren vanaf de bank

De vrijwilligers die het gezin in de kerk helpen, worden als de nieuwe wet er is dus vervolgd. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor artsen die zich inzetten voor vluchtelingen die geen dak boven hun hoofd hebben. Ze doen allemaal werk vanuit hun hart. Deze vrijwilligers zijn in ieder geval iets nuttigers aan het doen dan mensen die op de bank blijven zitten en online maar roeptoeteren ‘dat al die gelukszoekers onmiddellijk naar hun land van herkomst moeten’.

Joris Linssen snapt er niets van. Vluchtelingen zonder papieren strafbaar stellen? En hun helpers net zozeer? „Barmhartigheid en medemenselijkheid worden daarmee verdacht gemaakt.” Linssen vraagt aan de mensen waar het straks om gaat, wat zij er van vinden. Dat gebeurt in deze docu op een rustige manier, al weet je als kijker de mening van de maker van het programma.

‘Ik kreeg het geluk al in de wieg’

Linssen bezoekt meer vluchtelingen, naast dat gezin uit Kampen uiteraard. Hij treft de jonge Syriër Ismaël, die bij twee mannen woont (we weten allemaal wat Geert Wilders met hem wil). Gerrit Jan en Marcel weten „dat zij op termijn als crimineel worden gezien”, maar ja. Joris Linssen wil weten wat de heren van de term gelukszoeker vinden. Eén van hen: „Ik ben ook een gelukszoeker, maar heb het geluk dat ik hier geboren ben. Ik kreeg het geluk al in de wieg.” Ismaël doet ondertussen zijn stinkende best om veel te leren, maar kijkt ook uit naar gezinshereniging als hij zou mogen blijven (en die gezinshereniging is natuurlijk weer een andere discussie).

Een Russische moslima krijgt van Linssen de vraag wat zij ervan vindt dat Nederlanders die vluchtelingen helpen straks gestraft worden. Haar antwoord: „Dan begint Nederland een beetje op Rusland te lijken.”

Vluchtelingen en helpende dokters

In ons land verblijven tussen de 20.000 en 50.000 ongedocumenteerde vluchtelingen. Dat is me nogal een ruime marge en nog eens cijfers uit 2018 ook. Het heeft er vast mee te maken dat een aanzienlijk aantal van deze vluchtelingen op straat leeft. Joris Linssen spreekt verschillende artsen die deze mensen helpen. Dat hun zorgverlening in de toekomst wordt gezien als een strafbaar feit, druist tegen alles in waar een van deze straatdokters voor staat. „Niet helpen druist tegen mijn artseneed in.”

Al met al heeft Linssen er een interessante docu voor iedereen van gemaakt. Je kunt het er als kijkers namelijk thuis ook even over hebben: wat vind jij nou eigenlijk? Maar eerlijk gezegd heb ik een ‘vaag vermoeden’ wie de tv aanzetten en wie de tv uit laten om te gaan zitten twitteren.

Aantal blikken uit 5: 3

Joris en de ongedocumenteerden is vanavond (31 augustus) om 19.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 2 te zien. Terugkijken kan via NPO Start.

