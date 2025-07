Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Binnen twee maanden wilde ze al een kind van me’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Ruben (30), die dacht dat zijn relatie net op gang kwam, totdat zijn nieuwe vriendin opeens over een kind begon. „We waren net twee maanden samen toen ze wilde weten of ik liever een geboortekaartje in beige of terracotta wilde.”

Ruben (30): „Ik had Charlotte leren kennen op een housewarming van een collega. Ze was leuk, grappig en wist alles van interieur en astrologie. Haar sterrenbeeld paste perfect bij het mijne, zei ze tijdens onze eerste ontmoeting. Ik dacht nog: een beetje spiritueel, prima, dat kan ook gezellig zijn. In het begin voelde alles goed en leuk. We hadden veel gesprekken, lachten veel en ik vond het juist wel aantrekkelijk dat ze precies wist wat ze wilde.

Na zo’n zes weken daten, begon ze steeds vaker dingen te zeggen als: ‘Als wij een kind krijgen…’ Eerst dacht ik dat het een grapje was, maar toen ze me vroeg of ik vroeger al wist of ik vader wilde worden, begon ik het toch een beetje benauwd te krijgen. Dit ging snel, echt veel te snel.

Zeker toen ze een aantal weken daarna vroeg of ik eventueel openstond voor ‘een bewuste zwangerschap’. Ik lachte wat ongemakkelijk en wilde het eigenlijk over iets anders gaan hebben, maar zij was bloedserieus. Ze had zelfs al een Pinterest-bord met babykamers. Ze pakte haar telefoon erbij, liet me twee moodboards zien: eentje met beige wolken en eentje met terracotta tinten. Daarna vroeg ze: ‘Wat vind jij mooier voor een geboortekaartje?’ Toen ik vroeg of ze een grap maakte, zei ze: ‘Nee, Ruben. Ik wil niet eindigen met iemand die jarenlang twijfelt. Tijd is kostbaar.’

Ik heb geprobeerd haar duidelijk te maken dat we nog maar nét samen waren. Twee maanden. Dat ik haar überhaupt nog maar zes afleveringen van haar favoriete serie had zien kijken, laat staan dat ik wist of ik met haar een kind wilde opvoeden. Ze vond mijn reactie helemaal niets.



Ik wist dat ik het heel snel moest afkappen toen ze opperde om gewoon maar te stoppen met de pil om te kijken wat ‘het universum zou doen’. Mijn universum schreeuwde: ren. Ik heb het daarna uitgemaakt. Ik kon niet anders. Ze vond dat ik bang was voor echte verbinding en vond me daarom maar een slappe vent. Is het zo erg dat ik gewoon een relatie wil die begint met veel daten?”

