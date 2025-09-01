Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Honderden doden gemeld na aardbeving in Afghanistan

Het dodental door de zware aardbeving in Afghanistan loopt steeds verder op. Het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken spreekt over ongeveer 622 overleden slachtoffers. Meer dan 1500 mensen raakten gewond.

Actuele update, maandag einde ochtend: 800 doden, 2500 gewonden.

De aardbeving trof het door de Taliban bestuurde land rond middernacht (plaatselijke tijd) en zou een kracht van 6.0 hebben gehad. Het epicentrum bevond zich op ongeveer 27 kilometer van de stad Jalalabad. Journalisten van persbureau AFP melden dat gebouwen stonden te schudden, van de Afghaanse hoofdstad Kabul tot de hoofdstad van buurland Pakistan, Islamabad. Later in de nacht volgde een reeks naschokken.

Op beelden is te zien dat helikopters worden ingezet om slachtoffers af te voeren. Inwoners helpen de autoriteiten met het dragen van gewonden naar ambulances. Het ministerie van Volksgezondheid meldt dat in de provincie Kunar zeker drie dorpen zijn verwoest door het natuurgeweld. Ook op andere plekken zou er veel schade zijn. De autoriteiten proberen nog om afgelegen plaatsen te bereiken.

Afghanistan wordt vaak getroffen door aardbevingen. In oktober 2023 vielen daardoor nog zo’n 1500 doden, volgens VN-cijfers. Het land bevindt zich internationaal in een isolement sinds de fundamentalistische Taliban er in 2021 de macht grepen. Wel bood buurland Iran hulp aan na de aardbeving. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat hulp geboden kan worden bij hulpverlening en het reddingswerk in getroffen gebieden.

ANP

