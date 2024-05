Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heeft je partner een erectiestoornis? Dit tippen seksuologen

Veel mensen geven zichzelf vaak de schuld als hun partner een erectiestoornis heeft. Het is natuurlijk geen fijn gevoel, maar vaak ligt de oorzaak bij iets heel anders. Ook is uit onderzoek gebleken dat een deel van de partners denkt dat een erectiestoornis ‘einde verhaal’ is, dat er weinig aan te doen is. Twee seksuologen geven tips voor als je partner een erectiestoornis heeft.

Seksuologen geven tips bij erectiestoornis

Dat veel mensen niet zo goed weten hoe om te gaan met een erectiestoornis, blijkt uit onderzoek van DirectResearch in samenwerking met Eroxon. Of je nu voor de eerste of duizendste keer seks hebt: een (tijdelijke) erectiestoornis kan iedereen overkomen. Dat je de oorzaak niet bij jezelf hoeft te zoeken, zeiden we al, maar hoe ga je hiermee om? Seksuologen Anne Siemons en Leila Lambrechts geven tips.

Focus op iets anders

Als je in the heat of the moment bent en er gebeurt iets teleurstellends, bijvoorbeeld een kortstondige erectiestoornis, is het niet gek als dat even je aandacht opeist. Maar dat kan averechts werken en de prestatiedruk verhogen. Een andere seksuele handeling uitvoeren op dat moment, of gewoon even samen liggen, kan de schijnwerpers van het probleem halen.

Onthoud dat het niet jouw schuld is

Als je hart ooit gebroken is, heb je vast ‘het ligt niet aan jou, maar aan mij’ gehoord. Nou klopt dat negen van de tien keer niet, maar bij een erectiestoornis vaak wel. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de partners denkt dat zij de oorzaak van de erectiestoornis zijn, maar dat klopt in de meeste gevallen niet. Sterker nog, zulke gedachten uiten kan voor meer prestatiedruk zorgen. En die druk is alles behalve goed. Je partner kan dan mogelijk denken dat jij beledigd raakt als het hem niet lukt.

Trek niet je trukendoos open om het op te lossen

Alles uit de kast trekken om ervoor te zorgen dat je partner zijn erectie behoudt (of überhaupt bereikt), is nogal overweldigend. Onthoud dat het niet jouw verantwoordelijkheid is om voor een erectie te zorgen en haal de druk er iets vanaf.

Tips om met een erectiestoornis om te gaan

Praat over de erectiestoornis

Communicatie is de key in vele relaties, vertelde een topadvocaat al eerder als het gaat over scheidingen. Maar ook bij teleurstellingen in de slaapkamer is het belangrijk dat jullie hierover praten. Dat hoeft niet tijdens de seks, maar bijvoorbeeld als jullie met z’n tweeën aan een borreltje zitten, een wandeling maken door het bos of een ander rustig moment. Laat hem vooral weten dat je het geen probleem vindt en dat je er juist over wil praten om een mogelijke oorzaak te vinden. Zijn het misschien zenuwen, of is er iets anders aan de hand?

Zoek afleiding

Zoals eerder gezegd, blijf niet zo focussen op het ‘probleem’. Gooi je seksuele script even helemaal om en probeer eens iets anders. Penetratie hoeft namelijk niet bij seks te horen, maar kan plaats maken voor allerlei andere intieme zaken. Dat kan helpen om minder druk en verwachtingen te ervaren tijdens de seks.

Blijf checken hoe het met jullie (relatie) gaat

Terug naar de communicatie: regelmatig gesprekken voeren over het met jullie, maar ook de relatie, gaat, is belangrijk. Zitten jullie nog wel op één lijn, zit iemand misschien minder lekker in hun vel of zijn jullie er bijvoorbeeld allebei oké mee dat seks op een lager pitje staat? Dat zorgt ook voor minder druk.

