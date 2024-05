Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe merk je dat je een magnesiumtekort hebt?

Houd jij precies bij of je van elk mineraal en elke vitamine genoeg eet? Waarschijnlijk niet, dat kost namelijk best wat tijd. Waarschijnlijk ga je er vanuit dat je ‘wel genoeg’ van het een en ander binnenkrijgt, maar soms kom je daarover bedrogen uit. Hoe merk je dat je een magnesiumtekort hebt? We leggen het je uit.

Een natriumtekort is ook zo’n onderwerp waar mensen nieuwsgierig naar zijn, bleek onlangs. Metro schreef namelijk over zo’n tekort, of het kan, hoe je het merkt, en wat je ertegen doet en die informatie werd door de lezers gretig opgenomen.

Hoe weet je dat je een magnesiumtekort hebt?

Ten eerste: magnesium is een mineraal, vertelden we je al eerder. Ons lichaam heeft dat mineraal nodig voor de vorming van bijvoorbeeld bot en spieren, maar ook voor het goed functioneren van spieren. Daarnaast zorgt magnesium voor de overdracht van prikkels in spieren en zenuwbanen en voor een goede werking van een groot aantal enzymen. Je lichaam neemt magnesium op aan het einde van de dikke darm. Hoe meer magnesium er in eten zit, hoe meer je lichaam logischerwijs opneemt.

Maar hoe merk je het als je een magnesiumtekort hebt? Nou, zo, volgens het Voedingscentrum:

Je voelt je vermoeid of lusteloos

Je ervaart spierkrampen

Je bent misselijk

In extreme gevallen kan een tekort aan magnesium leiden tot hartritmestoornissen

Een magnesiumtekort komt echter niet vaak voor, omdat het in veel voedingsmiddelen zit. Als je nieren of darmen slecht functioneren, kan zo’n tekort wel ontstaan. Het is echter lastig voor een arts om vast te stellen dat een magnesiumtekort ten grondslag ligt aan deze symptomen, omdat veel van de magnesium in ons lichaam in onze cellen, spieren, organen en zenuwen zitten, niet in het bloed.

Wat moet je eten bij een magnesiumtekort?

Zoals gezegd krijg je een magnesiumtekort niet snel, omdat het in veel voeding zit. Het mineraal zit met name in groente, noten, vlees, melkproducten en graanproducten. Maar ook in deze voedingsmiddelen:

Amandelen, cashewnoten, walnoten

Spinazie, boerenkool, andijvie

Linzen, bonen, kikkererwten

Bananen, bramen, kiwi’s

Volkorenpasta of -brood

Melk

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

