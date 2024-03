Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Neemt je partner geen initiatief in de slaapkamer? Goedele Liekens waarschuwt voor saldoseks

Heb jij een partner die weinig initiatief neemt in de slaapkamer? Het kan zijn dat je dan te maken krijgt met saldoseks. Saldoseks? Yep, seksuoloog Goedele Liekens legt uit wat dat is en hoe je dat beter voorkomt.

De Belgische Goedele Liekens deelt regelmatig haar seks- en relatieadviezen met het Belgische HLN. Dit keer staat het onderwerp saldoseks ter discussie.

Initiatief tot seks

Liekens kaart namelijk een situatie rondom een vriendin aan. Haar vriendin benadrukt dat zij en haar partner geen seks meer hebben. Dit omdat zij steeds degene is die het initiatief neemt. En dat haar partner ook meerdere keren haar verleidingen afsloeg en haar dus afwees.

Deze vrouw had in een vorige relatie een andere seksuele ervaring. Haar ex-partner raakte haar graag aan, begeerde haar en raakte veelvuldig opgewonden door haar. Haar huidige vriend doet dat niet.

Goedele Liekens legt saldoseks uit

Liekens begrijpt dat het allemaal van één kant komt. En om die reden houdt de vriendin zich expres in en wacht ze gefrustreerd tot haar partner het initiatief neemt. „Saldoseks dus”, concludeert de seksuoloog.

Liekens legt uit dat het menselijk is om allerlei redenen te bedenken, die er uiteindelijk niet zijn. „Het ergste eerst. Vindt hij mij niet aantrekkelijk? Gaat hij vreemd? Haat hij mij stiekem? Ben ik te opdringerig?” Maar volgens de seksuoloog heeft deze vrouw geen idee wat er daadwerkelijk aan de hand is.

Oordelen en beschuldigen

Ze benadrukt dat het belangrijk is om niet te oordelen of te beschuldigen. Volgens Liekens kunnen er allerlei redenen zijn waarom iemand geen initiatief in de slaapkamer neemt. En nee, dat zijn meestal niet de ernstige scenario’s die je op voorhand bedenkt. „Misschien vindt hij zijn eigen lichaam niet meer sexy? Is het seksuele faalangst: het gevoel dat hij niet goed genoeg is? Misschien is hij meer het onderdanige type dat geniet als een vrouw initiatief neemt. Of het is stress: spanningen op het werk, financiële sores, levenstroep die zoveel headspace inneemt dat seks het laatste is waar hij nu zin in heeft? Of misschien heeft hij gewoon een zetje nodig”, aldus Liekens.

Ze benadrukt dat niet iedereen goed in verbinding staat met zijn eigen seksuele verlangens en opwinding. Sommige mensen moeten daarvoor worden aangewakkerd door een ander. Of misschien zit hem iets anders dwars. En daar volgt een veel genoemd advies val Liekens. „Je zult erover moeten praten. Zonder beschuldigen. Zonder oordelen.”

