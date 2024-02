Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Volgens deze topadvocaat is dit de nummer één reden dat koppels scheiden

Hoewel men tijdens de trouwerij vastberaden de woorden ‘tot de dood ons scheidt’ durft uit te spreken, is dit helaas niet altijd de realiteit. Scheidingen komen veelvuldig voor. Maar volgens deze topadvocaat is er een nummer één reden waarom de meeste koppels stoppen met hun huwelijk.

Als we trouwen, gaan we er niet vanuit dat we scheiden. Maar toch gebeurt dat nog al te vaak. De meeste relaties breken na 7 à 8 jaar en tegenwoordig neemt het aantal ‘grijze scheidingen’ toe.

Ervaring topadvocaat

Laura Wasser is een bekende Amerikaanse topadvocaat, die onder meer bekende beroemdheden zoals Kim Kardashian, Britney Spears en Ariana Grande bijstond in hun scheiding.

En volgens haar zijn scheidingen tussen Hollywoodsterren en ‘gewone burgers’ van hetzelfde kaliber. „Mensen ervaren dezelfde angst en verdriet. Ongeacht of ze een beroemdheid zijn of niet”, vertelt ze tegen CNBC.

Nummer één reden voor een scheiding

En vaak ziet zij dezelfde oorzaak voor scheidingen bij koppels terugkomen. „De meest voorkomende reden waarom mensen scheiden, is omdat ze niet communiceren.”

Slechte communicatie kan volgens de advocaat resulteren in allerlei vervelende gevolgen. Zoals affaires, vluchtgedrag of andere relatieproblemen. Maar meestal is het onvermogen om met elkaar te praten het daadwerkelijke probleem.

‘Niet sexy gesprekken’ voor koppels

Wasser legt uit dat communicatie zich vaak ontwikkelt in periodes dat het lastig of oncomfortabel is. „Als de zaken goed gaan, hoeft er minder gecommuniceerd te worden. Maar daardoor is het des te lastiger als de zaken niet goed gaan en je de vaardigheden niet hebt ontwikkeld om dat te kunnen bespreken.”

Volgens de advocaat zijn er genoeg ‘niet zo sexy’ gesprekken te voeren. Gesprekken die koppels beter voeren voordat ze met elkaar in het huwelijksbootje stappen.

Scheidingen voorkomen

Hoe denk je over kinderen of opvoeding? Hoe kijk je aan tegen elkaars familie? Hoe zien jullie de rolverdeling in een huwelijk? Hoe denken jullie over financiën? Wat zijn persoonlijke grenzen? Welke dromen en ambities hebben jullie? Wat zijn angsten of onzekerheden? Worstel je met herinneringen of trauma’s uit je jeugd?

Niet altijd de makkelijkste gesprekken, maar wel van belang om erachter te komen of jullie op dezelfde golflengte liggen. En de advocaat benadrukt ook dat verlangens of behoeftes kunnen veranderen in een huwelijk. Juist ook over die veranderingen, moet men blijven praten.

Scheiden door wrok

„Het is best lastig om uit te leggen dat je je wellicht minder aantrekkelijk voelt zodra je ouder wordt.” Maar volgens Wasser weet jouw partner niet hoe je je voelt als je daarover niet communiceert. Laat staan dat hij of zij rekening kan houden met jouw behoeften.

„De wrok bouwt zich op en je steekt je energie dan ergens anders in”, zegt Wasser. Ze moedigt aan om de zware of gecompliceerde gesprekken op tijd te voeren. Zodat jullie samen gezonde communicatiegewoonten kunnen aanleren.

