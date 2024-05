Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel Nederlanders masturberen dagelijks (en dat mogen meer mensen doen, volgens de seksuoloog)

Het is Mei Masturbatiemaand, zo goed als het complete tegenovergestelde van No Nut November. In de maand mei word je juist aangemoedigd jezelf te ontdekken en nu blijkt dat een deel van de Nederlanders zelfs dagelijks masturbeert. Wel is daar een opvallend verschil tussen mannen en vrouwen op te merken.

Artikelen over seks komen vaak voor bij Metro en dat dat onderwerp populair is, blijkt ook. Zo gaven we je onlangs al oefeningen voor een beter seksleven, maakten we een artikel vol antwoorden over orgasmevragen én beschreven we het nadeel van seks met je ex.

‘Dagelijks masturberen goed voor je’

Uit de jaarlijkse Nationale Seks-enquête van EasyToys blijkt dat 15 procent van de Nederlandse mannen dagelijks een hoogtepunt bereikt. En dat terwijl slechts drie procent van de vrouwen dagelijks een orgasme ervaart, een flinke kloof dus.

Volgens seksuoloog Eveline Stallaart mag het aantal mensen dat dagelijks – of überhaupt regelmatig – masturbeert, flink omhoog. „Door masturberen komen er tal van hormonen vrij in je lichaam, bijvoorbeeld serotonine”, legt ze uit. „Serotonine heeft een kalmerende werking op het lichaam. Het vermindert je stressniveau, dus je kunt helderder denken en bent waarschijnlijk een stuk gezelliger en productiever.”

Masturberen onder werktijd

Als je aan masturberen denkt, denk je misschien aan je eigen slaapkamer, de douche of misschien bij je partner thuis. Maar nu blijkt dat vooral mannen ook hun werkplek een prima plaats vinden om zichzelf tot een hoogtepunt te laten komen. Dat werkt immers wonderen tegen stress, toch? 12 procent van de mannen tussen de 18 en 34 jaar oud masturbeert weleens onder werktijd. Vrouwen doen dat nauwelijks.

Alhoewel masturbatie vooral bij oudere Nederlanders een beetje een taboe is, helpt het vrouwen hun lichaam te ontdekken. Dat benadrukken deskundigen, als een manier om de zogenoemde orgasmekloof te dichten. Veel vrouwen hebben namelijk moeite met klaarkomen met een partner. Volgens Stallaart kan masturbatie daarbij helpen.

„Uit onderzoek weten we dat je door zelfbevrediging je lichaam beter leert kennen en dat je zelfs spieren als de bekkenbodem traint”, legt ze uit. „Het blijft opvallend dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse vrouwen dit niet of nauwelijks doet en daar ook niet over durft te praten met hun partner. Zonde, want het zou zo mooi zijn als die orgasmekloof kleiner wordt en uiteindelijk verdwijnt.”

Vorige Volgende

Reacties