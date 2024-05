Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mensen met deze haarkleur breken de meeste harten (volgens onderzoek)

Dat je claims als deze met een korreltje zout moet nemen, dat moge duidelijk zijn. Maar dat een leuk weetje is? Net zo waar. Uit onderzoek is namelijk gebleken wie de meeste harten breken en daar komt één specifieke haarkleur vaker naar voren.

Brunettes breken harten

Terug naar de haarkleuren, we zullen je van je nieuwsgierigheid verlossen: Nederlandse brunettes breken de meeste harten. Althans, dat is wat blijkt uit onderzoek van Haibu, waaraan ruim 900 Nederlandse vrouwen meededen. Dat brunettes relatief veel harten breken, geven ze ook toe. 26 procent van de brunettes die meededen aan het onderzoek, zegt twee tot vijf harten te hebben gebroken.

In hoeverre dit klopt, kun je je echter afvragen, omdat de vrouwen dus zelf moesten aangeven hoeveel harten ze braken. Wie weet zijn er wel veel harten onbewust gebroken. Na de brunettes zouden blondines de meeste harten breken.

Meest aantrekkelijke haarkleur voor vrouwen

En dan hebben we ook nog de eeuwoude vraag: wat is de meest aantrekkelijke haarkleur? Volgens het onderzoek zijn mensen met een bruine haarkleur voor vrouwen het meest begeerlijk. Vrouwen met bruin, rood of zwart haar gaven allemaal aan dat ze een partner met bruin haar het aantrekkelijkst vinden.

Vrouwen met blond haar staan er iets anders in: zij zoeken het liefst iemand die ook blond is. Maar hoe is de verdeling van blond/bruin/rood/zwart eigenlijk in Nederland? Wereldwijd is bruin de haarkleur die het vaakst voorkomt, rood is het meest zeldzaam. Ook in Nederland komt een bruine haarkleur het vaakst voor, gevolgd door blond. Dat bruin vaker voorkomt, kan ook verklaren dat zij meer harten breken. Er zijn immers simpelweg meer brunettes op de wereld.

