De loverboy hosselt niet meer op straat, maar ronselt als e-pimp meisjes vanaf zijn zolderkamer

De term loverboy lijkt wat in de vergetelheid geraakt. De gladde prater die kwetsbare slachtoffers, vooral meisjes, met cadeautjes en complimentjes in zijn tentakels trok om voor hem als prostituee te werken, lijkt van de straat verdwenen. Letterlijk. Die loverboy van de jaren 90 en 00 ronselt echter nog wel, nu als zogeheten ‘e-pimp’ achter zijn computer.

Artiest/rapper Papi Mikey Dinero viel dat op en hij maakte er een tweedelige documentaire Papi & Pimps van. BNNVARA zendt deze vanaf vandaag uit, niet op tv maar via internet. Metro zag de eerste aflevering van de tweeluik voor tv-rubriek Blik op de Buis.

Loverboys is nu ‘adult only platform manager’

De loverboy van weleer, die soms al kinderen van een jaar of 11 als doelwit had, is volgens Papi getransformeerd tot een nieuwe, veel gevaarlijkere soort. De adult only platform manager heet dat tegenwoordig, in straattaal de e-pimp. Deze generatie hosselt niet meer op straat met een bosje rozen en lieve woorden, maar opereert volledig op OnlyFans en andere soortgelijke online platforms. Hun ‘werk’: mogelijke modellen benaderen, promotie voor hen maken en communiceren met de klant (die denkt dat hij of zij met het vaak naakte meisje of jongen praat).

Dat klinkt nog redelijk onschuldig, kun je zeggen. Maar ja, de loverboy-praktijken van toen (meisje belandt achter de ramen) zijn toch echt niet verdwenen. Naaktfoto’s worden uiteindelijk toch vaak regelrechte pornovideo’s.

Toekomst van de nieuwe loverboy

Papi maakt zich grote zorgen om deze ontwikkeling. Door met verschillende mensen te praten, oderzoekt hij daarom hoe pimpen er nu en in de toekomst uit ziet. Wie is deze nieuwe loverboy, die digitale pimp? Op welke manier gaan zij in de online seksindustrie te werk en wat zijn de gevolgen voor degenen die het werk doen?

👇 Wie is Papi Mikey Dinero? „Het is uiterst schandalig als je mij niet kent”, zegt Papi Mikey Dinero lachend in zijn docu Papi & Pimps, maar we stellen je hem toch even voor. Deze 32-jarige artiest rapte vanaf zijn 16e en groeide op in Amsterdam-Noord. Daar leefde hij vooral op straat en was hij getuige van dealers, loverboys en pooiers. Zij leven veranderde rigoureus door een ernstig auto-ongeluk, waarvan hij drie jaar moest herstellen. Het straatleven verruilde Papi voor een serieuzer leven. Hij is nu vader van twee kinderen en heeft inmiddels ook het acteren omarmd.

Papi, die in zijn docu behoorlijk wat zelfspot in huis lijkt te hebben: „Ik ben enorm geschrokken van wat ik in deze serie heb ontdekt. Meisjes van dezelfde leeftijd of niet veel ouder dan mijn dochter worden misbruikt door e-pimps en echte pimps. Geld verdienen over de ruggen van anderen is echt iets waar mijn maag zich van omdraait en helemaal de manier waarop dit gaat. Juist daarom vind ik het belangrijk om in Papi & Pimps deze schimmige wereld zichtbaar te maken.”

‘Ze lagen met hun benen omhoog’

Dat doet hij door bijvoorbeeld het gesprek aan te gaan met een oldskool loverboy die nu een e-pimp is. Deze Oscar zit met een behoorlijk debiel masker op om niet herkend te worden. ‘Vroeger’ had hij max zes vrouwen voor hem werken, achter de ramen dus. Zonder blikken of blozen, wat al lastig genoeg zou zijn met zo’n masker, geeft hij toe „dat zijn vrouwen het meeste werk deden”: „Ze lagen met hun benen omhoog.” Oscar chillde vooral en streek toch 80 procent van de verdiensten op.

Dat was de loverboy van toen. Dat hij nu een e-pimp is, vindt hij een stuk veiliger, ook voor zijn meisjes. „Ik hoef niet meer bang te zijn dat het oor van het meisje er niet meer aan zit (dat gebeurde ooit echt, red.). Ze zitten veilig thuis, achter hun scherm.” Net als hij trouwens, op een zolderkamertje.

Een ton aan euro’s per maand

Interessant is data-analist Michelle, die volgens Papi ‘deep in the rabbit hole‘ van de e-pimps is gedoken. Zij deed acht maanden onderzoek in e-pimp Telegramgroepen waarin de e-pimps elkaar opzoeken om zaken te doen, tips uit te wisselen en vrouwen te verhandelen. Zij vertelt dat OnlyFans (200.000.000 gebruikers sinds de coronatijd) voor modellen en ook voor de nieuwe loverboy heel wat lijkt, maar er is een dikke ‘maar’. 2 procent van hen verdient elke maand meer dan 10.000 euro. Velen mogen blij zijn met een gemiddelde van 240 euro per maand, stelt de analist.

Dat neemt niet weg dat het voor velen ook big business is. Neem Thierry, een loverboy 2.0 die vanuit Bangkok werkt. Papi zoekt hem op in zijn wereld vol luxe (en zonder masker). Thierry ziet eruit als een sportschoolliefhebber en vriendelijke beveiliger. Hij is echter een OnlyFans-manager die veel werk van zo’n veertig modellen uit handen neemt. Zo harkt hij minstens een ton aan euro’s per maand binnen. Deze jonge vent leidt ondertussen ook nog honderd Nederlandse studenten op (de meesten zijn man) om hetzelfde te gaan doen. Of deze Metro-kijker dat nou zo’n goed vooruitzicht vindt…

Dat laatste geldt bijvoorbeeld als je bedenkt dat veel meisjes worden ingepalmd en gechanteerd om nogal explicitiet materiaal te maken. Vaak kunnen ze niet meer terug. En het geldt al helemaal als je weet dat ook kinderporno in deze schimmige wereld een rol speelt.

Aantal blikken uit 5: 2,5

Noot: Op zich is dit goed gedaan. Papi Mikey Dinero is een leuke kerel en hij zal oprecht bezorgd zijn, maar de mix van lollig zijn en serieuze zaken past wat minder bij zo’n onderwerp als dit. Wie weet wordt het 3 blikken na het slot gezien te hebben.

Papi & Pimps is nu te streamen bij BNNVARA via NPO Start. Vanaf vandaag (14 mei) staat de eerste aflevering ook op YouTube, volgende week het slot.

