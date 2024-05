Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Psychotherapeut deelt 8 redenen waarom mensen in gelukkige relatie vreemdgaan

Ontrouw of een affaire zien we liever niet bij onze partners, maar vreemdgaan komt nu eenmaal regelmatig voor. Ook in gelukkige relaties. Psychotherapeut Moshe Ratson noemt 8 redenen waarom sommigen kiezen voor overspel.

In een monogame relatie hoop je natuurlijk aan elkaar trouw te blijven, maar vreemdgaan gebeurt nu eenmaal. Eerder schreef Metro over deze relatietherapeut die uitlegde hoe je na overspel een relatie redt. En klopt de uitspraak ‘eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger?’

Psychotherapeut legt uit waarom mensen in gelukkige relatie vreemdgaan

Psychotherapeut Ratson legt aan Psychology Today uit dat overspel net zo lang bestaat als het huwelijk zelf. Volgens hem hebben we nog vaak de illusie dat een ‘gelukkig huwelijk’ ons beschermt tegen ontrouw. Want vreemdgaan doe je toch als het thuis niet goed gaat? De psychotherapeut beaamt dat veel mensen iets buiten de deur zoeken als er hommeles is in hun relatie. Maar toch, zijn er liefdevolle en trouwe partners die ondanks een fijne relatie een scheve schaats rijden. Maar waarom? Ratson somt 8 redenen op.

8 redenen voor vreemdgaan

1. Nieuwe (digitale) verleidingen

Het vrij gemakkelijk om mensen te ontmoeten. Op werk, door reizen of andere sociale situaties kunnen verleidingen zich aandienen. Maar tegenwoordig hebben we ook te maken met allerlei digitale verleidingen, bijvoorbeeld door social media. Het was nog nooit zo makkelijk om een buitenechtelijke situatie te zoeken als nu. De verleidingen zijn groot, wellicht groter dan ooit.

2. Onzekerheid en laag zelfbeeld

Ratson legt uit dat een laag zelfbeeld, een tekort aan emotionele stabiliteit, impulsiviteit en een gebrek aan volwassenheid vaak meespelen bij mensen die overspel plegen. Een tekort aan eigenwaarde? Dan kan het zo zijn dat het allemaal eigenlijk nooit genoeg is. Dat de honger naar liefde en aandacht te groot blijft. De partner die zij hebben, is inmiddels vanzelfsprekend en genormaliseerd. Een affaire met iemand anders die hen complimenteert en bemint? Dat geeft opnieuw dat geliefde, gewenste en begeerde gevoel. Maar helaas is dit gevoel van korte duur en volgen daarna juist meer gevoelens van leegte.

3. Verlangens en behoeften

Ook dient een affaire in sommige gevallen als uiting van verlies of verlangen. Van of naar bijvoorbeeld opwinding, vrijheid, passie of fantasieën. Soms zoeken we iets dat we niet (meer) met onze partner delen bij iemand anders.

4. Gebrek aan intimiteit of emotionele connectie

In iedere relatie (dus ook de gelukkige) kunnen periodes zijn waarin partners emotioneel afstandelijker worden of fysieke of seksuele intimiteit vermindert. Het kan zijn dat een partner, of beide partners, die behoeften elders vervullen. Om de leegte daarin op te vullen.

5. Verveling of behoefte aan vernieuwing

In een relatie kunnen we vervallen in routines en vaste patronen. De intense passie en nieuwigheid van de eerste liefdesfase vervaagt. En voor sommigen kunnen routines in een langere relatie zorgen voor verveling of behoefte aan vernieuwing. Een affaire kan in die gevallen dat gevoel van spanning, vlinders en romantiek weer doen oplaaien

6. Verslaving

Volgens Ratson kan verslaving ontrouw veroorzaken of verergeren. En ontrouw kan eveneens verslaving veroorzaken of verergeren. Door alcohol en drugs wordt het beoordelingsvermogen en impulscontrole aangetast en dat kan leiden tot slechte beslissingen.

7. Trauma

Door trauma’s uit het verleden, kunnen sommigen zelfsaboterend gedrag vertonen. Een affaire kan zo’n vorm van zelfsabotage zijn of een manier zijn om te met opzet drama te creëren. Met opzet? Ja, mensen met bijvoorbeeld PTSS bootsen, onbewust, dan de vlucht- of vechtmodus na.

De affaire kan dienen om te vluchten, af te leiden, te isoleren of mensen van je af te duwen. In sommige gevallen kan het zelfs een roep om begrip, mededogen of troost zijn.

8. Innerlijke strijd en verlangens

Wij mensen lopen nu eenmaal tegen behoeften in onszelf aan die ons verschillende kanten op trekken. Daarom hebben we soms tegenstrijdige verlangens. Zo kan ons gevoel namelijk iets anders zeggen dan ons verstand. Niet gek dat wij mensen worstelen met innerlijke conflicten. Over wie we zijn en wat we willen, over waarden en gedrag, over korte- en langetermijnbehoeften, stabiliteit en nieuwigheid of verbinding en persoonlijke vrijheid.

Overweeg je vreemdgaan? Stel jezelf deze vragen

Volgens de psychotherapeut is het belangrijk om jezelf goed te kennen en dat je jouw eigen gedachten, gevoelens en verlangens leert begrijpen. Zo kun je jezelf behoeden voor acties waarvan je achteraf wellicht spijt krijgt. Overweeg je iemand buiten jouw relatie om? Dan oppert Ratson om jezelf de volgende vragen te stellen:

Heb je moeite of problemen met intimiteit? Probeer je verlangens, gedachten of behoeften te onderdrukken? Wat zijn jouw seksuele fantasieen? Ben je bang om jouw pijn of verlangens te delen met je partner? Heb je het gevoel dat je jezelf verliest of verward bent? Voel je je aangetrokken tot het idee van een affaire? Waarom denk je aan een affaire? Waarom zou je willen vreemdgaan? Wat betekent overspel voor jou?

Overspel zegt veel over mensen

De psychotherapeut moedigt aan om te onderzoeken waar de gedachte over een affaire vandaan komt. Schrijf het op of schakel hulp in van een therapeut. Zo kun je schade voorkomen en uitgroeien tot een beter mens en een betere partner.

Ratson sluit af door te benadrukken dat pijn en verlangens nu eenmaal diep zitten bij een mens. Maar volgens de psychotherapeut zegt, hoe paradoxaal het ook is, overspel heel veel over een mens en relaties. Wat we verwachten, wat we willen en waar ‘we recht op hebben’. „Het legt onze persoonlijke en sociale perspectieven bloot over liefde, verlangen, seks en toewijding – houdingen die de afgelopen eeuw dramatisch zijn veranderd.”

