Kun je niet slapen zonder je partner? Dit is waarom en wat je er tegen kunt doen

De nacht met moeite doorkomen als je partner niet naast je ligt. Het zou je zomaar kunnen overkomen. Maar waarom gebeurt het eigenlijk en wat kun je ertegen doen?

Een goede nachtrust is belangrijk, dus ook als je partner niet naast je ligt doe je er goed aan om lekker te kunnen slapen.

Slecht slapen zonder partner

Slecht slapen door het gemis van de partner komt vaak voor, vooral bij mensen van wie de partner is overleden, zegt dr. Wendy Troxel, een klinisch psycholoog uit Utah en gedrags- en sociaalwetenschapper tegen CNN.

Sommige van de redenen waarom dit gebeurt, hebben alleen te maken met de partner, terwijl andere meer te maken hebben met de bedtijdroutine die je met hen hebt. „Die zou de slaap meer kunnen bevorderen dan de routine die je zonder hen hebt.”

Gevoel van veiligheid en geborgenheid

„Er is veel aandacht geweest voor koppels die bewust apart slapen, maar het is ook belangrijk om te weten waarom veel koppels liever samen slapen”, aldus Troxel. „Op het basisniveau geeft samen slapen een gevoel van veiligheid en geborgenheid, wat een gezonde slaap echt kan bevorderen.”

Zo zegt ze tegen CNN: „Onze hersenen willen zich veilig en geborgen voelen om in slaap te kunnen vallen, en een van de beste manieren om je veilig en geborgen te voelen is om relatief voorspelbare routines en omgevingen te hebben.” Maar ook het geluid van de ademhaling van een partner, het gewicht en de warmte van hun lichaam, geven het gevoel van geborgenheid en bescherming. „Dat is een noodzakelijke toestand voor een goede slaap.”

‘Niet lang genoeg weg om te wennen’

Er is ook het positieve effect van initimiteit tussen partners voor het slapen gaan. „Dat stimuleert stressverlagende hormonen zoals oxytocine”, aldus Troxel. En het betekent dat je waarschijnlijk minder tijd kijkend naar een scherm doorbrengt voor bedtijd, wat ook beter is voor de slaapkwaliteit.

„Een van de problemen bij het proberen om te slapen bij de afwezig van een partner, is dat ze meestal niet lang genoeg weg zijn om de vaardigheid van zelfstandig te slapen aanzienlijk te ontwikkelen”, verduidelijkt dr. Joshua Tal, een klinisch psycholoog die gespecialiseerd is in slaapproblemen.

Wat kun je doen?

„Het is belangrijk om jezelf de kans te geven om te experimenteren met in slaap vallen zonder die persoon om te leren dat je ook alleen goed kunt slapen”, aldus Tal. En als je de aanwezigheid van je partner op de een of andere manier wilt voelen, houd dan een foto of een voorwerp met zijn of haar geur bij je, wordt geadviseerd.

„Een lichaamskussen kan helpen om het gewicht in bed te vervangen”, aldus Troxel. En als je bang bent dat de kamer te stil aanvoelt, „zijn ventilatoren prima om de stilte op te vangen.” Wil je sneller in slaap vallen? Metro deelde onlangs nog een werkende tactiek.

