Deze app blijkt funest voor je nachtrust en houdt je veel langer wakker

Het is bekend dat scrollen op je telefoon voor het slapengaan niet echt gezond is. Maar blijkbaar zit er ook nog verschil in welke app je kiest en hoeveel invloed deze heeft op je nachtrust. Social media-apps komen sowieso niet goed uit de test, maar TikTok spant toch echt de kroon.

Nieuw onderzoek toont namelijk aan dat TikTok je daadwerkelijk uit je slaap houdt. Het social media-platform blijkt funest voor je slaapritme. De onderzoekers zijn duidelijk: vermijd TikTok voordat je gaat slapen. De kans is namelijk groot dat je door TikTok langer wakker ligt.

TikTok blijkt funest voor je slaap

Het platform Sleep Junkie, dat onderzoek doet naar allerlei onderwerpen rondom slaap, publiceerde afgelopen maand de resultaten van hun app-onderzoek. Zij onderzochten de apps die het meeste effect hebben op de slaapkwaliteit.

En dat blijkt dus social media-app TikTok te zijn. De deelnemers van het onderzoek deden er namelijk één uur en zeven minuten over om na gebruik van TikTok in slaap te vallen. Daarnaast bestond hun slaapcyclus voor slechts 14 procent uit de REM-slaap, oftewel de diepe slaap, door de app. Dat is bijna de helft van de aanbevolen hoeveelheid voor een gezonde volwassene.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Y’all: geen telefoon scherm aan een uur voor het slapen want daardoor slaap je slecht! Meanwhile ik: ik ga nu YouTube aanzetten in bed tot ik in slaap val omdat ik zonder niet meer in slaap kom — CEO of reminders zetten (@druncandonuts) November 30, 2021

Meer sociale media-apps slecht voor nachtrust

De testpersonen die geen electronica gebruikten voor hun slaap, sliepen zo’n 23 procent in REM-slaap. Deze slaapfase is erg belangrijk voor ons lichaam, dan herstellen we namelijk fysiek het beste. De gemiddelde REM-slaap moet tussen de 20 en 25 procent per nacht zijn.

Maar naast TikTok waren er nog een aantal andere apps die ons uit onze slaap houden. Na het gebruik van Instagram sliepen deelnemers 15,5 procent in de REM-slaap. Daarnaast duurde het 58 minuten om in slaap te komen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Social media, lezen, wat interessante dingen opzoeken (kan een trigger zijn, misschien niet zo slim nu) of proberen te slapen.. Mijn hoofd staat op ontploffen. 🙈 — Tamara Berends (@TamaraBerends) March 7, 2021

Korte REM-slaap

Snapchat blijkt ons eveneens wakker te houden. Gebruikers ervoeren in de nacht ongeveer 16 procent REM-slaap en vielen na 56 minuten in slaap. En ook Twitter had effect, met 18 procent REM-slaap en 50 minuten voordat deelnemers in slaap vielen. Na gebruik van Facebook hadden de testpersonen 45 minuten nodig om in te dutten, om vervolgens 19,6 procent in de REM-slaap te spenderen. Social media blijkt dus niet echt bevordelijk voor een goede nacht slaap.

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat het blauwe licht op je telefoonscherm een rol speelt bij dit effect. Het blauwe licht zorgt ervoor dat je alerter wordt. Ook televisiekijken is geen goed idee als je lekker wil slapen, leerde Metro uit een interview met slaapdeskundige Stephanie Molenaar.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.