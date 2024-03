Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Déze slopende race van 160 kilometer is voor het eerst door een vrouw voltooid

Een marathon lopen is een flinke klus. En de slopende Barkley Marathons is zeker geen uitzondering. Voor het eerst in de geschiedenis van de ultramarathon heeft een vrouw hem voltooid.

Met nog 1 minuut en 39 seconden te gaan van in totaal 60 uur kwam de Schotse ultrahardloopster Jasmin Paris gisteren als eerste vrouw binnen de tijd over de finish.

Barkley Marathons door vrouw voltooid

Paris was zo uitgeput, meldt BBC News, dat ze op de grond viel na het voltooien van de race, die is geïnspireerd op een beroemde ontsnapping uit een gevangenis. Het parcours in het Amerikaanse Frozen Head State Park verandert elk jaar, maar beslaat zo’n 160 kilometer over vijf rondes die verdeelt zijn over 60 uur.

Ook stijgen deelnemers in totaal 18 kilometer. Dat is ongeveer twee keer de hoogte van de Mount Everest, de hoogste berg ter wereld. Sinds 1989 zijn de Barkley Marathons zo lang. Sindsdien is het nog maar twintig mensen gelukt om binnen 60 uur te finishen.



Hele nacht doorrennen

De 40-jarige Paris, die dierenarts is, moest door extreem en vaak padloos terrein navigeren en de hele nacht doorrennen. Op foto’s zijn krassen op haar benen te zien van het duwen door struikgewas in dicht bos op steile hellingen.

De wedstrijd is in het leven geroepen door Gary ‘Lazarus Lake’ Cantrell en Karl Henn. Zij werden geïnspireerd door de ontsnapping van James Earl Ray in 1977, die vastzat voor de moord op Martin Luther King Jr. Hij ontsnapte uit de Petros-gevangenis in Tennessee.

Ontsnapping als inspiratie voor race

Tijdens die ontsnapping legde hij 13 kilometer af over 50 uur door Frozen Head State Park, het ruige natuurgebied om de gevangenis heen. Cantrell dacht dat hij wel een grotere afstand kon afleggen door het gebied en grapte over 100 mijl, oftewel zo’n 160 kilometer.

De race werd geboren en kent nog andere opmerkelijke tradities en regels. Zo verandert het parcours elk jaar, en mogen elke editie maar 35 deelnemers meedoen. Lopers moeten een essay schrijven over waarom ze de Barkley Marathons zouden mogen lopen en betalen inschrijfgeld van 1 dollar 60. Als ze slagen, krijgen ze een condoleancebrief.

Route uit hoofd leren

Deelnemers moeten tussen de 9 en 14 boeken vinden langs het parcours en de pagina met hun startnummer uit elk boek halen als bewijs van voltooiing. Daarnaast is het parcours niet gemarkeerd en moeten deelnemers de route van tevoren uit hun hoofd leren.

Voorafgaand aan de race zei Paris: „Barkley Marathons is echt een unieke uitdaging en het idee om deze marathon te lopen is de afgelopen jaren steeds meer in me opgekomen.” Voorheen was de beste prestatie voor vrouwen van Sue Johnston die het in 2001 tot 106 kilometer haalde.

