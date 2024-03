Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Warm en zonnig weer tijdens Pasen? ‘Kans bestaat zelfs dat 20 graden wordt aangetikt’

Waar we afgelopen week konden genieten van langverwachte zonnestralen, was het al snel gedaan met de lente-pret. Maar niet voor héél lang, want tijdens Pasen wacht ons mooi – en warm – weer.

Dit weekend moeten we ons nog schrap zetten voor een guur weerbeeld, maar daarna wordt het beter. Tijdens Pasen wordt het waarschijnlijk zelfs ‘bijzonder warm’.

Lenteweer tijdens Pasen

Dat laat Weeronline weten. Volgens hen is er een kans van 80 procent dat het 15 graden of warmer wordt tijdens Pasen. Er bestaat zelfs een kans van 25 procent dat de temperaturen rond de 20 graden uitkomen tijdens de paasdagen. Perfect weer voor een mooie wandeling of paaseieren zoeken in de achtertuin.

In het zuidoosten van het land is de kans op warme dagen zelfs 30 tot 40 procent. En als de warmste berekeningen uitkomen, is vooral op tweede paasdag ook kans op een datum-warmterecord. Voor 1 april stamt het huidige record in De Bilt uit 2014 en ligt op 20,4 graden. Opvallend genoeg staat het datumrecord van 31 maart fors hoger. In 2021 werd het in De Bilt op 31 maart maar liefst 23,8 graden.



Weersverwachting

Dit weekend blijft het weer echter guur. Vandaag en morgen wordt het maximaal 10 graden en er staat een stevige wind. Daarnaast regent het regelmatig, met kans op hagel en onweer.

In de loop van de week stijgen de temperaturen. Vanaf woensdag zorgt de aanvoer van warme lucht voor maxima van 12 tot 15 graden. Wel kan het daardoor ook gaan regenen. Vanaf Goede Vrijdag wordt het weer zonniger. Maar wat is eigenlijk (ook alweer) de betekenis van Pasen en dagen eromheen? Dat zette Metro eerder uiteen.

