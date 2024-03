Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wetenschap bevestigt: déze tactiek werkt om snel in slaap te vallen

In slaap vallen door bewust je ogen open te houden en te denken: ‘Ik slaap niet’, het schijnt te werken. Op social media moedigen mensen anderen met slaapproblemen aan dat te proberen. En hoe gek deze tactiek ook klinkt, kennelijk wordt het ondersteund door de wetenschap.

Het lukt niet iedereen om zijn of haar ogen te sluiten en rap weg te dromen. Integendeel, een hoop mensen worstelen met serieuze slaapproblemen. Eerder gaf deze dokter zijn tips om sneller in slaap te vallen.

Hoogleraar legt paradoxale intentie vanuit wetenschap uit

Op TikTok wordt nu ook de paradoxale intentie besproken. Waarbij aangemoedigd wordt om ‘niet te slapen’ om uiteindelijk wel weg te dromen. En kennelijk wordt die gedachtegang ondersteund door de wetenschap.

Colin Espie, een hoogleraar slaapgeneeskunde, vertelt tegen BBC Science focus dat deze theorie en behandeling al jarenlang worden toegepast. Ook bij allerlei fobieën en angsten werkt deze aanpak. Hoe dat werkt? Men neemt opzettelijk de tegenovergestelde houding aan ten opzichte van het gewenste resultaat. „Voor het slapen is het dan de bedoeling dat je moet proberen wakker te blijven als je klaar bent om naar bed te gaan of slaperig begint te worden.”

Ogen open en wakker blijven?

Want als we te hard proberen, lukt slapen nu eenmaal niet. „In wezen kun je niet slapen; je kunt alleen maar in slaap vallen. We laten het wakker blijven achterwege in plaats van dat we de slaap activeren”, aldus Espie.

De hoogleraar somt een stappenplan op als je deze techniek wilt toepassen.

1. Ga naar bed als je slaperig wordt (niet daarvoor)

2. Geen ingewikkeld avondritueel

„Gewoon in bed stappen, het licht uit doen en gaan liggen”, vertelt Espie.

3. In plaats van je ogen dichtdoen, houd je ze open

„Neem de houding aan met je ogen open en denk dan: ‘Ik slaap niet, ik slaap niet’.” De hoogleraar vervolgt: „Moedig jezelf dan aan met nog een paar zinnetjes als: ‘Ik blijf gewoon nog een beetje langer wakker’ of ‘ik houd mijn ogen nog tien seconden open’. Elke keer dat je je ogen voelt sluiten, zeg je ‘nee’”, legt hij uit. Volgens hem wordt het uiteindelijk steeds moeilijker om je ogen open te houden. Voel je slaap opkomen? Vecht er dan niet meer tegen en geef je eraan over.

4. Neem het niet al te letterlijk

Het is geen wedstrijd of uitdaging waarbij je jezelf moet kwellen en alles op alles zet om jezelf wakker te houden. „Het is de bedoeling dat je de slaap z’n werk laat doen.”

5. Geef niet te snel op

Je slaapgewoonten veranderen, lukt je niet in één nacht. Volgens Espie moet je deze tactiek meermaals toepassen.

Slaap z’n ding laten doen

Maar de hoogleraar benadrukt ook dat als je langdurig slecht slaapt, het inschakelen van hulp ook raadzaam kan zijn. „Paradoxale intentie kan nuttig zijn, omdat het ons eraan herinnert dat de oplossing niet bestaat uit trucjes, pillen en drankjes. Het is de slaap zelf. De oplossing is om je slaap in een goed patroon te krijgen en hem in staat te stellen zijn ding te doen”, aldus de hoogleraar.

Reacties