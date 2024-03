Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veroorzaakt wat je eet jouw slaapproblemen? Zo gebruik je eten in je voordeel

Heb je ook weleens plafonddienst en lig je ‘s avonds uren voor je uit te staren? Omdraaien, nog een keer draaien, even naar de wc, een glas water drinken, ga zo maar verder. Maar slapen? Daar komt het niet tot nauwelijks van. Wees gerust (of heb meelij met je medemensen): je bent niet de enige. Eén op de vijf Nederlanders heeft slaapproblemen. Maar wist je dat bepaald eten je slaap beïnvloedt en je dat dus ook in je voordeel kunt gebruiken?

Een goede bedtijd aanhouden is ook nog weleens een probleem. Maar daar is een handig trucje voor, we vertellen je hier hoe je achter je ideale bedtijd komt.

Maaltijdbox Green Chef deed onderzoek naar de nachtrust van Nederlanders. Daaruit bleek dat 84 procent van de Nederlanders geen rekening houdt met wat ze eten, terwijl dat wél invloed heeft op je nachtrust.

😴 Hoeveel uur slaap heb je nodig? Hoeveel uur slaap je precies nodig hebt, verschilt van persoon tot persoon. Toch zijn er wel uurtjes waarop je kunt mikken. Voor het overgrote deel van de (volwassen) bevolking is zeven tot negen uur voldoende. Als je je overdag meer inspant, heb je vaak ook meer herstel nodig en is een slaapduur van zo’n negen uur waarschijnlijk beter voor je. Maar genetische aanleg kan ervoor zorgen dat je aan minder uur genoeg hebt, of juist alles uit de kan wil halen. Volgens Green Chef slaapt 47 procent van de Nederlanders slechts zeven uur of minder per nacht.

Slaapproblemen

Eén op de vijf Nederlanders slaapt slecht en evenveel mensen geven aan moeite te hebben überhaupt in slaap te vallen. Vrouwen hebben vaker last van slaapproblemen dan mannen. Zo zegt 24 procent van de vrouwen slecht te slapen en 26 procent vaak moeite te hebben met in slaap vallen, tegenover 17 en 18 procent van de mannen.

Invloed van snacken en koffie op slaap

Veel Nederlanders letten dus niet op wat ze eten voor het slapengaan. Zo eten vrouwen vaak nog een zoete snack voor het slapengaan, mannen gaan sneller voor zout. In totaal snackt zo’n 30 procent van de Nederlanders weleens voor het slapengaan. En bijna evenveel mensen drinkt een kop koffie na het avondeten, mannen vaker dan vrouwen. Maar dat cafeïne je slaap bevordert? Dat is in ieder geval niet zo.

Hoe je voor een betere nachtrust kunt zorgen door te letten op wat (en wanneer) je eet? Dat legt diëtist Daniet Shachar uit: „Wij raden aan om tenminste 2 à 3 uur voor je gaat slapen geen snacks met veel suiker of vet te eten, omdat dit zorgt voor pieken in je energie. Daarnaast gaat er na het eetmoment nog veel bloed naar je maag-darmstelsel om dit te verteren, waardoor je niet goed tot rust kunt komen. Het meeste eten zit 2 tot 3 uur in je maag, eten met een hoog vetgehalte nog iets langer.”

Hoe eten je slaap kan verbeteren

Wat wel kan helpen? Een ei door je salade ‘s avonds, een kaasplankje als toetje of een kikkererwtenstoof als hoofdgerecht. „Dat zijn bronnen van vitamine B6. Vitamine B6 speelt een rol bij de productie van slaaphormonen, zoals melatonine”, legt Shachar uit.

Als je ‘s avonds beter wil slapen, is het handig om gedurende de dag op je eten te letten, maar het avondeten is het belangrijkst. „Voor een goede nachtrust raad ik altijd aan om de avondmaaltijd niet te zwaar te maken. Kies voor eten waar niet te veel vet in zit, dan doet de maag er langer over dat te verteren.”

Zo noemt de diëtist dat gerechten uit het Mediterrane dieet, met veel groenten, volkoren producten of mager vlees als kip een goede optie zijn. „Daarnaast is het verstandig om gedurende de dag vaste eetmomenten in te bouwen, zodat je bloedsuikerspiegel op peil blijft en je ‘s avonds niet met ongelofelijke trek aan tafel zit. Daarnaast geven de grote schommelingen, grote pieken gevolgd door energie ‘dips’, vermoeidheidsklachten.”

Vorige Volgende

Reacties