Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat voor invloed heeft slaap op je gezondheid?

We weten allemaal dat slaap belangrijk is. We gaan nu eenmaal als mens lekker op een goede nachtrust. Maar wat voor invloed heeft slapen op onze algehele gezondheid?

In bijna elk lijstje voor een gezonde levensstijl komt het wel naar voren: voldoende slaap is altijd belangrijk. „Slecht slapen is de moeder van alle gezondheidsproblemen”, vertelde Suzanne van Pelt van Smart Health eerder.

Waar is slapen goed voor?

1. Lichaam

Door voldoende slaap heb je meer energie en minder risico op aandoeningen. Te weinig nachtrust heeft namelijk impact op onze organen. Wie niet genoeg slaapt, heeft een hoger risico op gewichtstoename, type 2-diabetes, hartziekten.

Tijdens het dutten herstelt ons lichaam. Je spieren ontspannen en je produceert nieuwe afweerstoffen. De slaapkwaliteit heeft namelijk effect op het immuunsysteem. Een goede nachtrust gaat gepaard met een verminderd risico op infectie. En wat veel mensen niet weten, is dat slapen minstens zo belangrijk is als eten, stelt het UMC Utrecht.

2. Brein

Slaap is essentieel voor ons brein en geheugen. Genoeg nachtrust zorgt ervoor dat je brein namelijk functioneert. Je kunt beter nadenken en informatie makkelijker verwerken. Ook jouw probleemoplossend vermogen werkt beter. Daarnaast heb je meer aandacht, focus, concentratie en motivatie. Je ‘koppie erbij hebben’ heeft natuurlijk ook weer invloed op het maken van gezonde en verstandige keuzes.

3. Gemoedstoestand

Naast het rationele stuk van het brein heeft genoeg slaap ook invloed op het emotionele stuk van onze hersenen. Je hebt een beter humeur, bent minder prikkelbaar en kunt je emoties beter reguleren. Te weinig nachtrust zorgt er dan weer voor dat je je eerder op negatieve zaken focust, meer piekert of zorgen maakt. En als we te weinig uren in bed besteden, vergoten we het risico op depressie en angsten.

Slaapexpert Leo van der Woerden legde eerder aan onze collega’s van BEDROCK uit dat er ‘s nachts zelfs meer gebeurt in je hersenen dan overdag en er dan veel belangrijke processen worden verwerkt. Een goede nacht tukken is dus écht belangrijk.

Tips

Het advies voor volwassen luidt om tussen de zeven en negen uur per nacht te dutten. En dan zijn er natuurlijk nog allerlei facetten die onze nachtrust optimaliseren. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat tussen 22.00 en 23.00 uur de beste bedtijd is. En kun je het beste je telefoon zo ver mogelijk van jouw slaapkamer vandaan houden. En wist je dat je door seks gemakkelijker in slaap valt? Wellicht heb je nog iets aan de 13 feiten en fabels over onze slaap.

Vorige Volgende

Reacties