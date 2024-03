Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit zijn de drie meest voorkomende relatieconflicten, volgens een relatietherapeut

Hoewel relatieproblemen voor elk koppel anders zijn, verlopen veel conflicten volgens soortgelijke patronen. Door deze te herkennen, kun je er gericht aan werken en zo je relatiegeluk behouden of hervinden. In het Amerikaanse Psychology Today onthult een relatietherapeut wat de drie meest voorkomende relatieconflicten zijn.

De drie relatieconflicten die vaak voorkomen

1. De schuld bij een ander neerleggen

De hand in eigen boezem steken is zo makkelijk nog niet. Het is dan ook verleidelijk om de schuld bij een ander neer te leggen. Volgens relatietherapeut Sabrina Romanoff proberen mensen hun partner in een kwaad daglicht te stellen in een poging om controle over de situatie krijgen. Met alle gevolgen van dien, want het zorgt er natuurlijk niet voor dat je dichterbij elkaar komt.

Hoe kun je dit voorkomen? „Probeer gefocust te blijven op het huidige moment en merk op hoe een cyclus van kritiek circuleert”, adviseert de psycholoog. „Zie die cyclus als het probleem, in plaats van je partner, en onderbreek de cyclus.”

„Zodra je je realiseert dat je partner ongelijk geven alleen maar dient als brandstof om de vicieuze cirkel voort te zetten, kun je je gekwetstheid of behoefte aan hem of haar communiceren.” Volgens haar kan alleen het benoemen van de cyclus er al voor zorgen dat de ruzie de-escaleert.

2. De ‘protestpolka’

Bij dit conflict zoekt de ene partner verbinding (de ‘achtervolger’) en trekt de ander zich terug (de ‘terugtrekker’). Hoe meer de achtervolger een reactie probeert te krijgen, hoe meer de terugtrekker in zijn schulp kruipt. Dit komt voort uit de angst de ander teleur te stellen. Terugtrekken is dan een vorm van bescherming.

„Achtervolgers moeten leren herkennen hoe ze de emotionele betrokkenheid zoeken en dat overbrengen in plaats van kritiek”, zegt Romanoff. „Terugtrekkers moeten openstaan voor het verdriet van hun partner, weerstand bieden aan hun verlangen om te ontsnappen en leren om kritiek te vertalen als een signaal van behoefte aan verbinding en verlangen naar nabijheid.”

Terugtrekkers moeten volgens de psycholoog leren om hun behoefte om problemen op te lossen los te laten en in plaats daarvan simpelweg emotioneel aanwezig zijn bij hun partner.

3. Verstijven en vluchten

Hierbij lijkt geen van beide partners geïnteresseerd in het oplossen van de relatieproblemen. Ze zijn allebei bezig om zichzelf te beschermen en doen net alsof ze niets van de ander nodig hebben. Oftewel: ze stellen zich allebei niet kwetsbaar op. Vaak komt dit voort uit de ‘protestpolka’, wanneer de achtervolger stopt met het zoeken naar verbinding.

„Erken de hopeloosheid die je misschien voelt over je relatie en hoe je misschien je behoefte aan verbinding met je partner ontkent”, is het advies van Romanoff. Volgens haar vindt de weerstand tegen kwetsbaarheid vaak de oorsprong in de kindertijd. „Herken de valkuil die je mogelijk opzet op basis van vroegere ervaringen en geef jezelf de kans om de liefde te ontvangen die je als kind misschien niet hebt gekregen.”

