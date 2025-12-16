Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit zijn populaire vakantiebestemmingen op het moment: opvallend veel koudere landen

De winter moet nog officieel beginnen, maar veel mensen kijken al reikhalzend uit naar de zomer. En dan met name naar de zomervakantie. Bij de keuze voor vakantiebestemmingen blijken we ons vaker te laten leiden door het nieuws en dat zorgt ervoor dat ‘koudere’ landen meer in zwang raken.

Dat constateerde De Reisspecialist.

Populaire vakantiebestemmingen

Zuid-Europa is al jaren gretig in trek bij Nederlanders als zomervakantiebestemming. De laatste jaren halen landen als Spanje, Italië en Griekenland het nieuws met hittegolven, bosbranden en watertekorten. Zo zijn temperaturen boven de 40 graden geen uitzondering meer. Het is niet zo dat ‘we’ Zuid-Europa nu helemaal mijden, maar stedentrips midden in de zomer worden wel vaker vermeden en zonvakanties verschuiven vaker naar het voor- en naseizoen.

Nederlanders kiezen over het algemeen vaker voor vakantiebestemmingen in koelere regio’s, de zogenoemde ‘coolcation’. Reizigers zoeken nadrukkelijk naar bestemmingen waar het klimaat stabieler en aangenamer is in de zomer. Noord-Europese landen als Noorwegen, Zweden en Finland bijvoorbeeld, net als Ierland, Schotland en IJsland. Ook bergachtige regio’s in Oostenrijk en Zwitserland worden vaker genoemd als alternatief voor de hitte in het zuiden.

☀️ Is vroeg boeken voordelig? Hanita van der Meer van ANVR bevestigde eerder aan Radar dat vroeg boeken inderdaad doorgaans voordelig is. Naast een vroegboekkorting geven veel reisorganisaties bovendien extra voordelen bij vroeg boeken, zoals gratis omboeken, kinderkortingen of kosteloze annulering. Maar te vroeg boeken is ook weer niet voordelig.

Politieke ontwikkelingen

Ook politieke ontwikkelingen beïnvloeden waar mensen hun vakantie willen doorbrengen. Sinds Donald Trump de president van de Verenigde Staten is en een belangrijke rol speelt in het politieke debat, geven steeds meer Nederlandse reizigers aan het land bewust links te laten liggen. Dat komt door onvrede over het beleid, maar ook door het gevoel niet welkom te zijn.

Het nieuws heeft echter niet alleen een afschrikwekkend effect. De afgelopen jaren doken er veel positieve berichten over Japan op in de media, en dat zorgt voor een toename aan bezoekers. Het land wordt in het nieuws vaak neergezet als veilig, georganiseerd en cultureel rijk. Daar komt bij dat de zwakke yen Japan relatief betaalbaar maakt voor Nederlandse reizigers.

Naast de keuze waar men naartoe gaat, verandert ook hoe men reist. ‘Slow travel’ is in opkomst. Dat wil zeggen: minder bestemmingen, langere verblijven en meer aandacht voor lokale cultuur en omgeving, als antwoord op massatoerisme.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties