In dit populaire vakantieland werd dit jaar de heetste zomer óóit gemeten (en dat is niet positief)

Mensen die dit jaar in Spanje hun vakantie vierden, gingen gebukt onder extreem hoge temperaturen. Volgens het Spaanse weeragentschap AEMET heeft Spanje dit jaar de heetste zomer ooit gehad. De hitte kwam in augustus tot een climax, toen lokale temperaturen de 45 graden Celsius overschreden.

De reden voor oplopende temperaturen is allesbehalve leuk: het Zuid-Europese land werd geconfronteerd met hittegolven die samen meer dan een maand duurden en kampte met de meeste natuurbranden in dertig jaar tijd, dit alles als gevolg van klimaatverandering.

Heetste zomer ooit in Spanje is een ‘voorbode’

Sinds 1961 worden in Spanje de temperaturen gemeten. „Negen van de tien warmste Spaanse zomers hebben zich voorgedaan sinds het jaar 2000″, zegt een AEMET-woordvoerder tegen persbureau Reuters. De gemiddelde temperatuur op het Spaanse vasteland was afgelopen zomer 24,1 graden (waarbij de nachten zijn meegeteld). Dat is 0,1 graad warmer dan de vorige recordzomer, die van 2022. Volgens de AEMET-woordvoerder is de zomer van dit jaar slechts ‘een voorbode’ voor wat komen gaat.

Spanje is niet het enige land dat te een recordhitte heeft behaald. Het Verenigd Koninkrijk kampte met de warmste zomer tot nu toe (sinds 1884) en ook in Nederland was het dit jaar uitzonderlijk warm. Hoewel je het niet zou zeggen als je nu naar buiten kijkt, was het in Nederland de op drie na warmste zomer ooit.

Natuurbranden

De recordhittes zijn het gevolg van klimaatverandering en leiden geregeld tot natuurbranden. Deze natuurbranden ontstaan door een combinatie van hoge temperaturen, aanhoudende droogte en een krachtige wind. De wind wakkert het vuur aan en versnelt ook weer de verspreiding ervan. Om je een beeld te geven: in de Europese Unie is een recordoppervlakte van 1 miljoen hectare aan land verwoest, wat ongeveer een gebied zo groot als Friesland, Groningen en Flevoland bij elkaar is. Vanwege deze bosbranden worden vakantiegangers die naar Zuid-Europa gaan ook op het hart gedrukt om áltijd een vluchttas mee te nemen. Wat daar in moet zitten, lees je hier.

