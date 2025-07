Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zijn last minute vakanties écht goedkoper?

Ineens besluit je: ik wil op vakantie. Niet over twee maanden, maar nu! Je ziet aantrekkelijke aanbiedingen: over drie dagen kun je al op een strandstoel aan de Spaanse Costa of in een feestclub op Ibiza zijn. Verleidelijk? Zeker. Maar of zo’n last minute vakantie altijd goedkoper is? Niet altijd. Metro zocht het voor je uit.

Een zonnige vakantie voor een fractie van de originele prijs: het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Toch lijken last minute vakanties dat te beloven. En dat is best aantrekkelijk, want alles in het leven wordt steeds duurder. Nederlanders geven ook meer geld aan vakanties uit. Maar daar laten we ons niet door weerhouden, want zo’n driekwart gaat toch op vakantie. Als je vlak van tevoren boekt, kun je flink besparen op je vakantie. Maar is dat beeld wel terecht? Zijn last minute deals echt goedkoper dan wanneer je maanden van tevoren je vakantie boekt?

Wat is een last minute?

Een last minute vakantie is een reis die je boekt binnen vier tot zes weken voor vertrek. Het idee is dat reisorganisaties liever met een klein beetje winst eindigen dan met lege vliegtuigstoelen of hotelkamers blijven zitten. Door op het laatste moment nog wat plekken op te vullen, hopen ze verlies te beperken. En daar kun jij als reiziger van profiteren. Of ligt dat toch een tikkeltje genuanceerder?

De term ‘last minute’ is namelijk ook een marketinginstrument. Niet elke aanbieding die ‘last minute’ heet, is voordeliger dan eerdere prijzen. Soms is het juist het tegenovergestelde. En ben je alleen maar duurder uit.

Wanneer is een last minute wél goedkoper?

In bepaalde situaties kan een last minute vakantie flink goedkoper uitvallen. Denk aan reizen buiten het hoogseizoen, als de vraag lager is. In de maanden mei, juni en september zijn er vaak nog veel accommodaties beschikbaar, en wordt er met prijzen gestunt om deze alsnog vol te krijgen. Ook minder populaire bestemmingen – bijvoorbeeld steden of regio’s die niet bovenaan de bucketlist van de massa staan – worden soms in de laatste weken voor vertrek scherp afgeprijsd.

Daarnaast speelt flexibiliteit een grote rol. Wie niet krampachtig vasthoudt aan specifieke data, luchthavens of hotels, heeft simpelweg meer keus uit wat er nog over is. En dus meer kans om een scherpe deal te scoren.

En wanneer is een last minute vakantie juist duurder?

Last minutes zijn zeker niet altijd goedkoper. In het hoogseizoen – denk aan de schoolvakanties, kerstperiode of de bouwvak – zijn populaire bestemmingen vaak ruim van tevoren volgeboekt. De prijzen liggen dan hoog, en omdat de vraag toch wel groot is, is er voor aanbieders weinig reden om last minute te gaan stunten.

Hanita van der Meer van reisbrancheorganisatie ANVR zegt hierover in een interview met Radar (AVROTROS): „Last minutes zijn niet altijd goedkoper. Prijsverlaging betekent natuurlijk dat er ingeleverd moet worden op de winstmarge en geen enkele ondernemer zou dat willen.” Dan blijkt die zogenaamde deal bij nader inzien helemaal geen koopje.

Vroeg boeken kan voordeliger zijn

De tegenhanger van een spontane last minute vakantie is je vakantie ruim van te voren boeken. Saai? Misschien wel. Maar voor wie gebonden is aan vaste vakantieweken, zoals gezinnen met schoolgaande kinderen, is vroeg boeken vaak verstandiger. Niet alleen vanwege de prijs, maar ook vanwege de beschikbaarheid van populaire hotels, kindvriendelijke accommodaties of directe vluchten.

Volgens Van der Meer is vroeg boeken doorgaans voordelig. Zij zegt tegenover Radar: „Als je vroeg boekt, zijn tickets voor vliegtuig of openbaar vervoer over het algemeen goedkoper.” Bovendien geven veel reisorganisaties extra voordelen bij vroeg boeken, zoals gratis omboeken, kinderkortingen of kosteloze annulering. Vroeg boeken geeft rust en zekerheid, wat bij een last minute totaal niet het geval is.

Hoe ontdek je of je echt voordelig uit bent?

Wie een voordelige vakantie zoekt, doet er goed aan om prijzen actief te vergelijken. Vergelijkingssites zoals Skyscanner, Google Flights en Momondo laten zien hoe prijzen zich ontwikkelen. Ook is het slim om je aan te melden voor nieuwsbrieven van reisaanbieders of prijsalerts in te stellen voor specifieke bestemmingen. Zo krijg je direct een seintje als er een goede deal beschikbaar is.

Let daarbij niet alleen op de kale prijs van de reis, maar ook op de bijkomende kosten. Soms lijkt een deal aantrekkelijk, totdat je ziet dat ruimbagage, transfer en toeristenbelasting nog apart bijbetaald moeten worden. Die ‘budgetreis’ is dan ineens niet zo budgetvriendelijk meer.

