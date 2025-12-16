Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Woonlasten gaan voor mensen met een koopwoning in 2026 door de 1000 euro-grens

Ben je eigenaar van een koopwoning? Dan betaal je volgend jaar gemiddeld 3,9 procent meer gemeentelijke woonlasten. Misschien is het even slikken, maar de grens van 1000 euro wordt in 2026 gemiddeld bereikt. Waar stijgen de lasten het hardst?

De aanslag voor onroerendezaakbelasting (OZB), riool- en afvalstoffenheffing komt volgend jaar namelijk gemiddeld uit op 1001 euro per huishouden. Voor mensen met een koopwoning was die grens van 1000 euro er niet eerder. Dat blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis (VEH) onder 106 gemeenten. Dat is een derde van het totaal aantal gemeenten in Nederland.

Metro bracht vandaag ook ander financieel nieuws over het komend jaar dat belangrijk voor jou kan zijn. Hoeveel gaat het nettoloon omhoog en – vooral – hoeveel houd je daarvan over?

In 2026 duurder uit met een koopwoning

Hoewel de gemiddelde stijging met 3,9 procent relatief beperkt lijkt, zijn er volgens VEH in 2026 ook forse uitschieters. In gemeenten als Alphen aan de Rijn, Voorst, Rozendaal, Heemskerk en Maasgouw stijgen de lasten met 10 tot 18 procent. Heb je in die plaatsen een koopwoning, dan ben je in vergelijking met dit jaar tussen de 98 en 189 euro extra kwijt.

De OZB, het meest bepalende onderdeel van de gemeentelijke woonlasten, stijgt volgens VEH gemiddeld met 4,6 procent. De gemiddelde WOZ-waarde, die de basis vormt voor de OZB, stijgt landelijk gemiddeld naar ruim 415.000 euro (+9 procent). In een derde van de gemeenten stijgt de OZB harder dan het landelijk gemiddelde, met als uitschieter Alphen aan de Rijn. Daar betaal je bijna 40 procent (ruim 130 euro) meer dan in 2025. Maar ook in gemeenten zoals Voorst en Maasgouw stijgt de OZB met meer dan 25 procent. Het hoogste bedrag aan OZB betaal je in Rozendaal: 885 euro. Dat komt vooral door de hoge WOZ-waarde van huizen in deze gemeente.

Afval, riool en ravijnjaar

De kosten voor afval- en rioolheffingen stijgen in 2026 minder hard dan dit jaar: gemiddeld met respectievelijk 3,7 en 3,6 procent. In 2025 bedroegen de stijgingen nog 5 procent (afvalstoffenheffing) en 4 procent (rioolheffing). Deze tarieven mogen wettelijk gezien niet meer dan kostendekkend zijn. Gemeenten gebruiken deze inkomsten niet voor andere uitgaven.

Gemeenten lijken zich schrap te zetten voor het dreigende ravijnjaar in 2028 (eerder leek dat nog komend jaar te worden, schreef Metro). Ze geven in hun reacties op de VEH-peiling aan vanaf dat jaar met een tekort te rekenen. Andere toelichtingen op de stijging van de OZB voor eigenaren van een koopwoning komend jaar zijn: druk op de begroting, bezuinigingsopgaven en kostendekkendheid van heffingen.

Reactie Vereniging Eigen Huis

Cindy Kremer, Algemeen Directeur van Vereniging Eigen Huis: „Wij zien een zorgelijke ontwikkeling van gemeentelijke lasten de komende jaren en roepen het nieuwe kabinet op met een structurele oplossing te komen. Ten eerste door voldoende geld beschikbaar te stellen voor gemeenten, zodat zij wettelijke taken zoals bijvoorbeeld jeugdzorg goed kunnen uitvoeren zonder verdere OZB-explosie. Huiseigenaren mogen niet de sluitpost zijn van gemeentelijke begrotingen.”

VEH vindt de eigen steekproef representatief, maar geeft wel aan dat cijfers nog kunnen veranderden. Gemeenten kunnen de nieuwe bedragen en percentages namelijk nog aanpassen. De cijfers uit de 106 onderzochte gemeenten vind je hier op een rij.

Reacties