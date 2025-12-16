Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Winactie: 2 tickets voor het derde deel van de film De Tatta’s

Heb je zin om even ongegeneerd te lachen in de bioscoop? Doe dan mee aan Metro’s winactie van deze week en maak kans op twee tickets voor de film De Tatta’s 3! We geven 5×2 tickets weg.

De Tatta’s en De Tatta’s 2 waren met respectievelijk 700.000 en 500.000 bezoekers grote successen te noemen. Bioscoopgangers vreten de avonturen van een typisch Nederlands gezin in multiculturele wijk wel. Metro sprak er meerdere keren over met actrice Sterre Koning, dochter Jessica in het gezin Van Kampen. Zo ook weer over De Tatta’s 3.

Het verhaal van De Tatta’s 3

De familie Van Kampen wil lekker thuis vakantie vieren, maar hun plannen vallen in duigen als ze plotseling hun flat moeten verlaten en tijdelijk moeten verhuizen naar de vreemde en beruchte Duitse Wijk. Maar vader Erik (Leo Alkemade) ziet een uitweg: een zonvakantie.

Zijn vader Richard (John Buijsman) tipt het allergoedkoopste reisbureau in een gigantische bazaar in de Duitse wijk. Erik krijgt al snel door dat er iets niet klopt en als hij een oud vrouwtje wil beschermen tegen oplichting, breekt er een ruzie uit met enorme gevolgen. Vader Van Kampen krijgt een fikse boete en moet aan de slag in de bazaar. Hij belooft zijn familie plechtig dat ze alsnog op vakantie zullen gaan. Maar de sluwe bedrijfsleider van de bazaar bedenkt steeds nieuwe trucs om Eriks schuld te vergroten. De Tatta’s moeten alles op alles zetten om in de vreemde wijk nieuwe vrienden te maken en de bedrijfsleider te ontmaskeren.

Meedoen

Wil je die kaartjes voor De Tatta’s 3 winnen? Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief via het vinkje hieronder. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans; al maakt natuurlijk iederéén kans. Meedoen kan tot en met zondag (21 december), 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht en hun welverdiende prijs.

