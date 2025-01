Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat doet geweld op tv met kinderen? Dit zegt nieuw onderzoek

Slim omgaan met telefoongebruik voor kinderen is een veelbesproken onderwerp onder ouders en experts. Het toezicht houden op hun smartphone- en socialmediagebruik wordt vaak gezien als prioriteit. Volgens Canadese onderzoekers zouden we onze aandacht echter niet alleen moeten richten op telefoons, maar ook op wat kinderen op tv zien.

Kinderen zijn dol op superheldenfilms en actieseries vol spannende gevechten. Maar dit soort kijkgedrag is minder onschuldig dan het lijkt en onderzoekers benadrukken waar ouders extra alert op moeten zijn.

Wat zegt het onderzoek?

Uit de Canadese studie blijkt dat het zien van gewelddadige beelden op televisie of in films direct invloed kan hebben op het gedrag van kinderen. Het onderzoek, waar het wetenschappelijke Scientas eerder over schreef, liet zien dat kinderen die vaak naar gewelddadige programma’s kijken, sneller agressief gedrag nabootsen.

De onderzoekers leggen uit hoe dat kan. Jonge kinderen hebben nog moeite om fictie en realiteit van elkaar te scheiden. Voor hen is geweld op tv vaak niet gewoon nep. Daardoor geloven ze dat conflicten oplossen met agressie normaal of acceptabel is.

Heldengeweld

Wat opvallend is aan het onderzoek, is dat het zich specifiek richtte op helden die geweld gebruiken om hun doelen te bereiken. Hoewel veel ouders denken dat deze helden goede rolmodellen zijn, ze vechten immers voor het goede, lijkt het tegenovergestelde waar. Kinderen nemen het agressieve gedrag van hun held over, zonder daarbij te begrijpen dat geweld in de echte wereld niet de oplossing is.

„Het probleem zit hem erin dat kinderen de actie zien en die associëren met succes”, stellen de onderzoekers. „Bijvoorbeeld: een superheld die een schurk verslaat met harde klappen en het verhaal als winnaar afsluit, geeft kinderen onbedoeld de boodschap dat geweld wordt beloond.”

Jongens lopen meer risico

Uit het onderzoek blijkt dat jongens veel meer risico lopen dan meisjes als het gaat om de invloed van gewelddadige tv-programma’s. Dit komt doordat jongens vaker dan meisjes worden blootgesteld aan series en films waarin geweld een hoofdrol speelt. Blootstelling aan deze programma’s tijdens de peuterjaren voorspelt een toename van antisociaal gedrag op latere leeftijd.

Dit gedrag uit zich onder andere in vechtpartijen, dingen stelen zonder duidelijke reden, bedreigingen of beledigingen en zelfs in het gebruik van wapens. Jongens die op jonge leeftijd veel geweld op televisie zagen, belanden bovendien relatief vaker in groepsgevechten.

Wat kun je als ouder doen?

Hoewel niet elk kind agressief gedrag zal vertonen door wat het op tv ziet, is het duidelijk dat regelmatige blootstelling aan gewelddadige beelden een negatieve invloed heeft op hoe kinderen met emoties en conflicten omgaan. Onderzoekers pleiten daarom voor gerichte voorlichtingscampagnes voor ouders en benadrukken het belang van bewust mediagebruik.

Ze moedigen ouders aan om verantwoordelijkheid te nemen en actief te controleren wat hun kinderen kijken. Door jonge kinderen bewust af te schermen van gewelddadige beelden, voorkom je voor een groot deel toekomstige gedragsproblemen en emotionele uitdagingen.

Reacties