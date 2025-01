Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer Nederlanders schaffen wapens aan: ‘Behoefte aan verdedigingsmateriaal groter’

Wapens zijn in Nederland bij wet verboden, maar meer Nederlanders schaffen zelfverdedigingsmateriaal aan in Duitsland. Waarom? Kennelijk heerst er meer gevoel van onveiligheid en willen Nederlanders zich wapenen met een taser, pepperspray of rubberballenpistool.

In Nederland is het bezitten van een wapen strafbaar. Maar in landen zoals Duitsland zijn sommige zelfverdedigingsproducten wel legaal verkrijgbaar. En Nederlanders schromen niet om daarvoor een ritje richting de grens te maken. Eerder schreef Metro ook over het feit dat er steeds meer vuurwapens, granaten of andere dodelijke wapens worden gemaakt met 3D-printers.

Meer Nederlanders behoefte aan verdedigingsmateriaal

In de uitzending van Hart van Nederland komen gisteravond zogenoemde ‘Home Defense’-producten ter sprake. Kennelijk zijn meer Nederlanders daar voor te porren. Deze verdedigingsproducten kunnen iemand helpen bij een dreigende situatie. Zo vertelt Herman Oldenkotte, die eigenaar is van een wapenwinkel aan de Duitse grens, tegen Hart van Nederland dat de behoefte aan verdedigingsmateriaal groter wordt.

Bij ‘Home Defense’-producten kun je denken aan gasalarmpistolen, tasers, pepperspray of rubberballenpistolen. Wapens die niet dodelijk zijn, maar wel kunnen afschrikken of iemand uit kunnen schakelen zonder blijvend letsel te voorzaken.

Wet wapens en munitie In Nederland vallen wapens zoals pepperspray en stroomstootwapen onder de Wet wapens en munitie. Het bezit daarvan is dan ook strafbaar en mocht je gepakt worden met zo’n wapen op zak, riskeer je een boete.

Wapens voor weerbaarheid

Een groeiende behoefte aan verdedigingsmateriaal dus, maar waarom? In de uitzending klinken vrees of angst voor asielzoekers, het nieuws over de seriemoordenaar in Rotterdam of oorlogsdreiging als voorbeelden. Oldenkotte ziet ook dat het aantal Nederlanders dat verdedigingsmateriaal aanschaft, stijgt. Volgens hem hebben mensen het idee dat ze weerbaarder moeten zijn. Wat overigens niet gek is, aangezien sommige politieke gezichten, waaronder ook minister David van Weel (Justitie en Veiligheid), aanmoedigen dat Nederlanders weerbaarder en voorbereid moeten zijn.

Maar diezelfde minister Van Weel zegt in de uitzending dat hij begrijpt dat mensen zichzelf veilig willen houden, maar hij oppert daarvoor goede sloten op de deur en alertheid op straat. Illegale wapens raadt hij af. „Dat maakt jou zelf ook strafbaar”, aldus de minister.

Uit een panel-onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat 26 procent van de deelnemers thuis een wapen heeft. Hierbij gaat het vooral om slag- of steekwapens. Vrouwen hebben relatief vaker pepperspray en mannen vaker luchtdrukwapens en alarmpistolen.

