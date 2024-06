Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

4 telefoon- en social media-regels voor kinderen, volgens deze psycholoog

We kunnen er niet omheen dat de jongere generatie behoorlijk vastgenageld aan hun telefoon zit. En dat veelvuldige telefoon- en social media gebruik is niet al te best voor de mentale gesteldheid. Deze sociaal psycholoog en onderzoeker geeft ouders dan ook vier regels voor hun kinderen als het gaat over smartphones.

Social media en een telefoonverslaving hebben een negatief effect op de hersenen. Dat kaartte psycholoog Thijs Launchpach eerder ook aan. Maar generaties als Gen Alpha en Generatie Z kunnen zich geen wereld zonder digitale middelen voorstellen en groeien ermee op. Veel kinderen krijgen een telefoon als ze 9 jaar zijn, bleek uit Belgisch-Nederlands onderzoek. Maar als je gelukkig en succesvol kroost wilt opvoeden, is het raadzaam om nog eens twee keer na te denken over dat telefoongebruik.

Psychologen over smartphones jongeren

Sociaal psycholoog Jonathan Haidt schreef het boek The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood Is Causing an Epidemic of Mental Illness. Hij waarschuwt hoe telefoons en social media kinderbreinen verpesten, aldus het Amerikaanse Fortune. Dat is een ontwikkeling die sinds 2012 gaande is. Haird stelt dat ouders hun kroost overbeschermen in het de echte wereld, maar hen niet genoeg beschermen in de digitale wereld. Haidt pleit dan ook voor vier fundamentele regels voor een gezondere kindertijd in een digitaal tijdperk.

4 regels voor telefoon en social media voor kinderen

1. Geen smartphone voor de middelbare school

Volgens Haidt moeten ouders de 24 uurs-toegang tot het internet voor hun kinderen zo lang mogelijk uitstellen. Oftewel: geen smartphone in de kinderjaren. Volgens de sociaal psycholoog moet een kind tot veertien jaar niet meer dan een basistelefoon, zonder apps en internet, hebben.

Een klaptelefoon, zoals veel millennials die kennen, is een prima manier voor communicatie. „Je geeft een kind geen internet in zijn zak, waar vreemden hen kunnen bereiken en ze onthoofdingsvideo’s kunnen bekijken”, aldus Haidt in een toespraak.

2. Geen social media voor je zestiende

Haidt benadrukt dat kinderen eerst de meest kwetsbare periode van de hersenontwikkeling moeten doorstaan, voordat zij worden blootgesteld aan social media. De puberteit is namelijk een kwetsbare tijd voor het brein, stelt hij.

De Amerikaanse chirurg-generaal Vivek Murthy benadrukte eerder dat 95 procent van de jongeren tussen de dertien en zeventien jaar op social media zitten. Dertien jaar is de veelgebruikte minimumleeftijd voor social media-platformen. Maar volgens Murthy beginnen sommige kinderen al op 8-jarige leeftijd op deze platformen. „Persoonlijk geloof ik, op basis van de gegevens die ik heb gezien, dat dertien te jong is”, vertelde hij tegen CNN.

Hij moedigt dan ook aan dat de ouders daarin de handen ineen slaan en hun kinderen behoeden voor social media, minimaal tot hun zestiende.

3. Telefoonvrije scholen

Haidt legt uit: „Stel je voor, voor degenen onder jullie die vóór het internet naar school gingen. Stel dat wij op school onze televisie, walkie-talkie of platenspeler mochten meenemen en op ons bureau konden zetten. Iets dat je tijdens de les kon doen, terwijl de leraar praat. Dat is toch complete waanzin? Maar dat is wel wat we met de smartphone hebben gedaan.” Geen telefoons op school dus, aldus de psycholoog.

4. Vrij spelen en minder overbescherming kindertijd

Vrij en zonder toezicht binnen of buiten kunnen spelen is volgens Haidt essentieel voor een kind. Dat is volgens hem de manier waarop kinderen op natuurlijke wijze sociale vaardigheden ontwikkelen, angst overwinnen en zelfsturende jongvolwassenen worden. „Er kan niet de hele tijd een volwassene zijn die hen bewaakt totdat ze naar de universiteit gaan.”

