Scholier in Nieuwegein overleden door choking challenge

Een leerling van het Anna van Rijn College in Nieuwegein is deze week overleden door het spelen van de zogenaamde choking challenge. Dat meldt de school in een brief aan ouders en verzorgers. Het gaat om een jongen uit de derde klas vwo.

Bij het stikspel, waarvan filmpjes rondgaan op sociale media, wurgen deelnemers zichzelf en laten ze weer los vlak voordat ze buiten bewustzijn raken. Hierdoor krijgen ze een euforische roes, wat verslavend kan zijn, is te lezen op de website van 113 Zelfmoordpreventie. De choking challenge is volgens 113 levensgevaarlijk, omdat kinderen en jongeren de risico’s vaak niet goed kunnen inschatten en het moeilijk kunnen vinden te weigeren als ze worden uitgedaagd het spel te doen.

Choking challenge

Om andere ouders te waarschuwen voor de gevolgen van de choking challenge, heeft de school op verzoek van de ouders van de overleden jongen de doodsoorzaak gedeeld, zo meldt RTV Utrecht. „De ouders willen andere ouders waarschuwen en aandacht vragen voor de levensgevaarlijke risico’s van dit soort challenges”, schrijft de school.

„We zijn diep geschokt en zeer aangedaan. Dit verlies raakt onze leerlingen, ouders en medewerkers enorm. Onze gedachten gaan uit naar de familie, vrienden en naasten van de leerling.”

Geen misdrijf

Een woordvoerder van de politie zegt tegen RTV Utrecht dat niemand anders was betrokken bij het incident. Er is dus geen sprake van een misdrijf. Waar het incident heeft plaatsgevonden en wat er precies is gebeurd, is niet bekend.

In het schoolgebouw is een gedenkplek ingericht en voor wie het wil, is er extra begeleiding. „Onze coaches staan klaar om steun te bieden. Ook sturen we ouders informatie over de choking challenge en hoe ze hierover in gesprek kunnen gaan met hun kind.”

Dodelijke trend

Het is niet voor het eerst dat er kinderen overlijden door de choking challenge. Zo overleed er in 2017 nog een 16-jarige jongen uit Arkel en nog geen jaar later een 15-jarige jongen uit Den Haag.

De school roept ouders daarom op om alert te zijn en online trends met hun kinderen te bespreken. „Dit is niet iets wat je zomaar verwerkt. We blijven de komende tijd aandacht houden voor de impact op onze leerlingen en zorgen voor hulp waar nodig.”

