Nederland krijgt vandaag ook te maken met storm Éowyn

Haal je stormparaplu maar uit de kast, want Nederland krijgt vandaag te maken met gevolgen van de zware storm Éowyn die nu over het Verenigd Koninkrijk trekt.

In het noordwestelijk kustgebied worden zware windstoten tot 100 kilometer per uur verwacht en vanmiddag kan de wind tijdelijk stormkracht bereiken, meldt Weeronline in de meest recente verwachting.

Gevolgen storm Éowyn

Het begon gisteren nog vrij rustig, maar ‘s avonds begon het al flink te regenen en te waaien. Deze ochtend waait in het binnenland een vrij krachtige wind uit het zuiden, die vooral in de kustprovincies vlagerig kan zijn met windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur. In kustgebieden in het noordwesten is de wind hard en kunnen er windstoten tot 80 kilometer per uur voorkomen.

De eerste helft van de middag is de wind stormachtig met windstoten van 90 kilometer per uur. „Mogelijk komt het tijdelijk tot stormkracht met windstoten tot 100 km per uur”, aldus Weeronline. Aan het eind van de middag en in de avond neemt de onstuimigheid in ons land af als Éowyn van de Britse Eilanden naar Noorwegen trekt.

In het weekend is het rustig, maar maandag wordt het opnieuw flink winderig als er vanaf de Atlantische Oceaan een volgende stormdepressie volgt.

Code oranje

In Ierland vreest de weerdienst dat storm Eowyn in de loop van de ochtend veel meer schade aanricht en roept mensen op niet naar buiten te gaan. De storm trekt vandaag met windstoten die kunnen oplopen tot 130 kilometer per uur in met name Ierland over de Britse Eilanden.

Het Met Office heeft voor vandaag een oranje weerwaarschuwing uitgegeven. Ongeveer 560.000 huishoudens in Ierland zitten inmiddels al zonder stroom. Volgens de autoriteiten kan het „een aanzienlijk aantal dagen duren voor de schade is hersteld”.

