Slapen met ‘white noise’? Experts waarschuwen: het kan je slaap juist verstoren

Ruim een op de vier Nederlanders kampt met slaapproblemen. Het kan prettig zijn om in slaap te vallen met een achtergrondgeluid van ruisende wind, ritselende bladeren of de zee. Maar uit recent slaaponderzoek blijkt dat dit soort geluiden bij sommige mensen juist averechts kunnen werken en de slaap kunnen verstoren.

Slaapproblemen kunnen je leven flink ontregelen. Concentratieproblemen, prikkelbaarheid en een kort lontje: de gevolgen zijn groot. Logisch dat mensen naarstig op zoek zijn naar een oplossing.

Geluiden als white noise en pink noise zijn trending op social media. Op TikTok en Spotify vind je allerlei playlists die beloven dat je sneller in slaap valt door dit geluid en ook nog eens dieper slaapt. Denk aan een constant ruisend geluid, regen, wind of een zacht brommend achtergrondgeluid. Maar slaapexperts zetten daar steeds vaker vraagtekens bij.

Wat is white noise en pink noise?

Grote kans dat je nog nooit van deze termen hebt gehoord. Bij zowel white noise als pink noise hoor je een constant geluid, waardoor prikkels zoals verkeer, stemmen of een dichtslaande deur weg worden gefilterd.

White noise is een vrij scherp, gelijkmatig ruisend geluid. Pink noise klinkt zachter en bevat meer lage tonen. Daardoor ervaren veel mensen het als rustgevend en ‘natuurlijker’. Geen wonder dus dat deze geluiden populair zijn geworden als slaapmiddel.

Volgens slaaponderzoekers en neurowetenschappers zit het probleem niet zozeer in het inslapen, maar in wat er daarna gebeurt. Ook al lijkt het alsof je hersenen het geluid negeren, ze blijven het wel degelijk verwerken. En juist tijdens de slaap zou het brein zo min mogelijk prikkels moeten krijgen. Een constante geluidsstroom kan ertoe leiden dat sommige mensen minder diep slapen en vaker wakker worden, vaak zonder dat ze zich daarvan bewust zijn.

Verminderde REM-slaap

Onderzoekers aan de Perelman School of Medicine van de Universiteit van Pennsylvania zagen dat pink noise bij sommige proefpersonen samenhing met veranderingen in de REM-slaap. Dit is een belangrijke fase van de slaap, waarin je hersenen onder meer emoties verwerken en herinneringen worden versterkt. De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Sleep.

Toch is er geen eenduidig bewijs dat dit soort ruis voor iedereen helpt om sneller of dieper te slapen. Het effect verschilt sterk per persoon: de een slaapt er beter door, terwijl anderen er juist onrustig van worden.

Volume vaak te hoog

Daarbij komt dat veel mensen het volume hoger zetten dan goed voor ze is, vooral als ze white noise luisteren via oordopjes of een koptelefoon. Audiologen waarschuwen dat het gehoor ’s nachts extra kwetsbaar is. Langdurige blootstelling aan geluid kan op termijn schadelijk zijn, zelfs als het niet hard klinkt.

Betekent dit dat je white noise of pink noise meteen moet verbannen uit de slaapkamer? Niet per se, zeggen experts. In bepaalde situaties, zoals tijdelijke geluidsoverlast of een onrustige periode, kan het je helpen om in slaap te vallen.

Het advies is wel om het geluid zacht te houden en het niet de hele nacht door te laten spelen, bijvoorbeeld door een timer te gebruiken. Slaaprituelen, zoals je telefoon uit je slaapkamer houden en ’s avonds minder met schermen bezig zijn, lijken heilzamer. Of haal gewoon de ouderwetse oordopjes weer tevoorschijn. En vergeet niet: een te sterke focus op de slaapkwaliteit draagt niet bij aan een betere nachtrust.

