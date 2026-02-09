Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wie al jarenlang klant is bij dezelfde internetprovider, betaalt vaak flink te veel

Zit je al jaren bij dezelfde internetprovider? Misschien slim om even te checken wat je betaalt en of je abonnement misschien duurder is geworden. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) komt op voor loyale klanten die ongemerkt jaarlijks meer betalen. Internetaanbieders moeten voortaan duidelijker informeren over de voordeligste tarieven, en de ACM gaat hier strenger op toezien.

Al jarenlang trouw aan dezelfde internetprovider en tóch betaal je per maand meer dan nieuwe klanten. Dat moet niet de bedoeling zijn, en daarom wordt er om meer transparantie gevraagd.

Veel betalen voor je internet

Wie een internetabonnement afsluit, betaalt in het eerste jaar vaak een lager tarief dankzij de bekende welkomstkorting. Zodra die korting afloopt, stijgt de prijs naar het volle bedrag. Daarbovenop komt vaak nog een inflatiecorrectie, waardoor het maandbedrag nog verder oploopt. De slapende klant is daardoor vaak te duur uit, ziet de ACM. Volgens de toezichthouder kan de onterechte prijsstijging oplopen tot 10 euro per maand, vergeleken met de geadverteerde prijs bij het afsluiten van een abonnement, schrijft het AD.

Wat het probleem precies is? De ACM vindt dat telecomaanbieders te weinig duidelijke informatie geven over internetabonnementen, prijswijzigingen en snelheid. Bedrijven moeten daarom beter communiceren over het aflopen van contracten, de mogelijkheden voor verlenging en eventuele prijswijzigingen. Daarnaast moeten ze passend advies geven over de snelheid van de internetverbinding.

Langzaam internet

Naast de oplopende bedragen zijn er ook problemen met de tarieven voor een abonnement met langzaam internet. Eerder zag de toezichthouder dat mensen met abonnementen met langzamer internet gemiddeld meer betalen dan mensen met sneller internet. De ACM heeft nu onderzocht hoe dit kan. Het prijsverschil komt doordat veel aanbieders jaarlijks prijsverhogingen doorvoeren voor bestaande klanten en consumenten hun contracten automatisch laten verlengen.

Het gaat vaak om klanten ouder dan 65 jaar die langzaam en duur internet hebben. Maar; overstappen naar een abonnement met sneller internet is feitelijk geen betere optie. Sommige aanbieders adviseren namelijk een snellere verbinding dan nodig is. Voor de meeste huishoudens is 50 tot 100 megabit per seconde ruim voldoende.

Controleren en nieuwe richtlijnen

Is er veel aan te doen? De ACM kan buitensporige prijsverschillen voor hetzelfde product niet verbieden. Wel stelt de toezichthouder dat het wettelijk vastleggen van een maximumprijs voor passieve contracten een mogelijke oplossing is.

Toch zijn aanbieders verplicht klanten actief te informeren over het aflopen van contracten en de voor hen voordeligste tarieven. De ACM gaat controleren of aanbieders zich hieraan houden en komt voor deze zomer met duidelijke richtlijnen voor telecomaanbieders.

