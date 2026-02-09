Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hobby’s na werktijd? Die maken je beter in je baan

Werk is belangrijk, maar wat je buiten werktijd doet, heeft meer invloed op je carrière dan je misschien denkt. Na een lange werkdag op de bank ploffen lijkt ontspannend, maar echt actief bezig zijn in je vrije tijd levert meer op. Of je nu sport, breit of kookt: een hobby blijkt niet alleen goed voor je welzijn, maar ook voor je prestaties op het werk.

Dat hobby’s een positieve invloed hebben op je leven, en dus op je werk, blijkt uit nieuw onderzoek van de Erasmus Universiteit en de University of East Anglia.

Hobby’s naast je werk

Hobby’s maken je niet alleen actiever, maar ook creatiever op werk: je vrije tijd lijkt misschien los te staan van je werk, maar wat je na 17.00 uur doet, kan je carrière verrassend veel opleveren. Uit het onderzoek blijkt dat hobby’s niet alleen goed zijn voor je welzijn, maar ook voor je creativiteit en werkplezier. Het gaat daarbij niet om zomaar ontspanning, maar om zogeheten ‘leisure crafting’; je vrije tijd bewust vormgeven.

„De meest verrassende bevinding was eigenlijk dat hobby’s vooral positieve effecten op je werk hebben”, zegt hoofdonderzoeker Laura den Dulk. „Een mogelijke verklaring was dat mensen buiten het werk al relatief tevreden waren, terwijl op het werk nog ruimte was voor verbetering”, zegt mede-hoofdonderzoeker Paraskevas Petrou. „Het is al bekend dat hobby’s goed zijn voor je welzijn“, benadrukt Petrou.

De wetenschappers vroegen bijna 200 werkende volwassenen om een persoonlijk ‘hobbyplan’ te maken. De deelnemers, gemiddeld 46 jaar, dachten na over hoe hun hobby hen kon laten groeien door doelen te stellen, nieuwe dingen te leren en daarbij meer verbinding te zoeken met anderen.

Aan de slag met hobby’s

Vijf weken lang gingen de deelnemers actief met een hobby aan de slag en vulden ze wekelijks vragenlijsten in over hoe ze zich voelden; thuis en op werk. Mensen die de leisure-crafting-interventie volgden, waarin ze werden gestimuleerd om een persoonlijk plan te maken voor hun hobby, gaven aan dat hun werk meer betekenis had en dat hun baan waardevoller voelde. Ook gaven zij aan zich creatiever te gedragen op het werk. Opvallend genoeg rapporteerden deelnemers ouder dan 61 jaar ook meer positieve emoties in het algemeen.

Volgens de onderzoekers ligt daar een kans voor werkgevers. Zo zegt Den Dulk erover: „Advies voor werkgevers is om werknemers te zien als meer dan hun werk alleen en ook te kijken naar persoonlijke groei buiten het werk door bijvoorbeeld het ontwikkelbudget ook beschikbaar te stellen voor hobby’s en vrije tijd.”

Dr. Petrou voegt toe: „De resultaten laten zien dat onze hobby’s en onze persoonlijke groei buiten werktijd niet losstaan van wie we op het werk zijn. Wat we leren en ervaren in onze vrije tijd kan ons betere en meer vervulde werknemers maken.”

