Te veel aandacht voor een ‘perfecte nacht’ kan je slapeloos maken, zo zit dat

Je hebt een drukke dag voor de boeg, je wilt nog even bijslapen, of je probeert gewoon je hoofd leeg te maken en tot rust te komen. Toch lukt het maar niet om in slaap te vallen, hoe hard je ook probeert. Het kan enorm frustrerend zijn als je lichaam en geest weigeren mee te werken, en je ligt maar te woelen in bed. Wat veel mensen niet weten, is dat dit probleem vaker voorkomt dan gedacht en zelfs een naam heeft: orthosomnia.

Bij deze vorm van slaapproblemen draait het om een constante obsessie met het krijgen van de perfecte nachtrust. Ironisch genoeg kan die voortdurende focus op slapen juist je slaappatroon verstoren en ervoor zorgen dat je nog moeilijker in slaap valt. Maar hoe werkt dat precies, en waarom kan te veel aandacht voor slaap juist averechts werken?

Slaapproblemen onder Nederlanders Eén op de twee Nederlanders slaapt slecht en dat heeft directe gevolgen voor hun dagelijks leven én werk. Uit onderzoek van EenVandaag onder bijna 23.000 mensen blijkt dat vooral jongeren vaker naar middelen grijpen om beter te slapen, schreef Metro al eerder. Zo’n 13 procent van de deelnemers gebruikt slaapmedicatie op recept. Nog eens 14 procent kiest voor vrij verkrijgbare middelen, zoals melatonine of valeriaan. Jongeren grijpen daar vaker naar: 21 procent gebruikte het afgelopen halfjaar een homeopathisch slaapmiddel.

Focus op slaap

De obsessie met een goede nachtrust pakken, heet orthosomia, schrijft Amerikaans tijdschrift Time. Het verwijst naar angst om niet de ‘juiste’ hoeveelheid en kwaliteit slaap te krijgen, wat vaak wordt aangewakkerd door gegevens van slaaptrackers. Kelly Baron, klinisch psycholoog aan de University of Utah, legt uit dat de term, wat een combinatie is tussen ‘ortho’ (juist) en ‘somnia’ (slaap), zelfs vergelijkbaar is met orthorexia, een obsessie met eten.

Orthosomnia is geen officiële medische diagnose, maar een fenomeen dat is opgekomen door de populariteit van slaaptrackers. „We zagen steeds meer mensen met slapeloosheid die langskwamen met hun slaaptrackers”, legt klinisch psycholoog Baron uit. „Ze vertrouwden het apparaat meer dan hun arts of zelfs hun eigen gevoel over hoe goed ze hadden geslapen.”

Ongezonde fixatie op slaap

Na het bestuderen van een reeks onderzoeken concludeerden Baron en andere onderzoekers dat sommige mensen zich onnodig veel zorgen maakten over hun slaapkwaliteit. „Mensen raakten te gefixeerd op de gegevens van hun slaaptracker en zaten in een perfectionistische zoektocht naar de ideale slaap om de prestaties overdag te optimaliseren.”

Het probleem van die ongezonde fixatie op slaapmetingen is dat het angst kan aanwakkeren en slapeloosheid kan verergeren bij mensen die er al last van hebben. Mensen met orthosomnia kunnen zich nerveus voelen over het in slaap vallen, het doorslapen, of het behalen van bepaalde slaapmetingen zoals diepe slaap, REM-slaap, hoe lang het duurt om in slaap te vallen, of slaapefficiëntie (het percentage van de tijd dat je daadwerkelijk slaapt in vergelijking met het liggen in bed). Als gevolg daarvan kun je volgens Baron ’s nachts juist langer wakker liggen.

Problemen met de obsessie met slapen

Maar wat is dan precies het probleem met veel bezig zijn met hoe je slaapt? Allereerst zeggen onderzoekers dat je je eigen slaap niet goed kunt testen. „Veel mensen realiseren zich niet dat trackers geen medische apparaten zijn.”

„De nauwkeurigheid is daarom altijd twijfelachtig”, zegt klinisch psycholoog Michael Breus, maar het probleem van een ongezonde fixatie op slaapmetingen is dat het vooral slapeloosheid kan verergeren bij mensen die er al last van hebben.

Beter leren slapen

Maar wat is dan de oplossing voor een betere nachtrust? „Slaap is een van die dingen die je niet kunt perfectioneren”, zegt Baron. „Soms doe je alles goed en slaap je alsnog niet goed. Je kunt het niet overcontroleren.” Toch weerhoudt dat sommige mensen er niet van om het te proberen. „Mensen focussen zich overdreven op alles wat met slaap te maken heeft door de overvloed aan data”, zegt Breus.

In plaats van je te fixeren op elk detail van je slaap, is het volgens psychologen beter om na te denken over je doelen om je nachtrust te verbeteren. Wil je langer slapen? Wil je wakker worden en je beter uitgerust voelen? Of heb je een ander doel? Met die intenties zou je de feedback van een slaaptracker wel kunnen gebruiken om je gedrag aan te passen, bijvoorbeeld je eet- en drinkgewoontes of je gebruik van elektronische apparaten ’s avonds. „Zelfmonitoring en het stellen van doelen vormen de hoekstenen van iedere vorm van gedragsverandering”, zegt Baron.

Tips voor beter slapen

Metro gaf al in eerdere artikelen een aantal tips om beter in slaap te kunnen vallen. Zo is er de 10-3-2-1-0-methode en helpt het bijvoorbeeld om een ommetje te maken voordat je gaat slapen en om je telefoon op tijd weg te leggen. Ook heeft de dokter adviezen die je op weg kunnen helpen.

