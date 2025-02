Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuw onderzoek: dit gebeurt er met je lichaam als je wekelijks meermaals een ei eet

Lekker toch? Een gebakken of gekookt eitje, omelet of scrambled eggs. Naast dat het lekker is, is het ook nog eens gunstig voor je gezondheid, blijkt uit nieuw onderzoek. Zeker regelmatig eieren eten doet iets met je lichaam.

Onderzoek

‘An egg a day keeps the doctor away.’ Dat is niet hoe deze uitspraak eigenlijk helemaal hoort te klinken (het is namelijk: ‘An apple a day keeps the doctor away‘), maar er zit wel een kern van waarheid in de ‘egg‘-variant.

Deze smakelijke lekkernij, die we danken aan de kip, bevat namelijk vitamines, mineralen en eiwitten en is gezond. En een nieuw onderzoek, dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Nutrients, toont aan dat oudere volwassenen die één tot zes keer per week eieren eten, een lager risico hebben op vroegtijdig overlijden dan mensen die ze zelden of nooit eten. Daarover schrijft ook Scientias. Meermaals per week eieren eten verlaagt namelijk het risico op hart- en vaarziekten en andere oorzaken van overlijden.

Eieren bevatten gezonde voedingsstoffen

Uit de bevindingen blijkt dat oudere volwassenen die één tot zes keer per week eieren aten, 15 procent minder kans hadden om vroegtijdig te overlijden door welke oorzaak dan ook. Daarnaast was het risico op sterfte door hart- en vaatziekten 29 procent lager, vergeleken met leeftijdsgenoten die nooit of zelden eieren aten (maximaal twee keer per maand).

Onderzoeker Holly Wild legt uit dat eieren een belangrijke bron van voedingsstoffen zijn. „Zoals B-vitamines, foliumzuur, onverzadigde vetzuren, vetoplosbare vitaminen (E, D, A en K), choline en verschillende mineralen en spoorelementen. Daarnaast zijn eieren ook een makkelijke bron van eiwitten en voeding voor oudere volwassenen.”

Lagere kans op hart- en vaatziekten

In de studie werd ook gekeken of het algehele dieet en consumptie van eieren uitmaakten. Het algehele dieet werd door de onderzoekers beoordeeld als ‘laag’, ‘gemiddeld’ of ‘hoog’. Volwassenen met een ‘gemiddeld’ tot ‘hoog’ dieet, hadden 33 en 44 procent minder kans hadden om te overlijden aan hart- en vaatziekten. „Dit suggereert dat eieren toevoegen aan zo’n dieet de levensverwachting kan verhogen”, stellen de onderzoekers.

Eieren werden voorheen ook nog weleens bekritiseerd door het cholesterolgehalte, maar die visie is door de jaren heen ook veranderd. In de eierdooier zit inderdaad cholesterol, wat ook het LDL-cholesterolgehalte in het bloed een beetje kan verhogen. „Eerder onderzoek liet zien dat mensen met een hoog cholesterolgehalte een groter sterfterisico liepen door het eten van eieren. Daarom hebben we ook gekeken naar de relatie tussen eieren eten en sterfte bij mensen met en zonder dyslipidemie (medisch gediagnosticeerd hoog cholesterol)”, aldus Wild.

Meermaals een eitje per week

Voor de meeste mensen hebben eieren geen negatief effect op het cholesterolgehalte of het risico op hart- en vaatziekten. „We ontdekten zelfs dat deelnemers met dyslipidemie die wekelijks eieren aten, 27 procent minder kans hadden om te overlijden aan hart- en vaatziekten, vergeleken met leeftijdsgenoten die zelden of nooit eieren aten”, legt Wild uit.

Kortom: meermaals een omeletje of uitsmijter per week eten, is een goed idee. „Onze resultaten wijzen erop dat het eten van maximaal zes eieren per week het risico op sterfte door alle oorzaken en hart- en vaatziekten bij oudere volwassenen kan verminderen”, aldus Wild.

