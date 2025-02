Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Werkt echinacea bij griep of verkoudheid? Dit zegt de wetenschap

Ben je aan het snotteren? Je bent niet de enige, de griep teistert een hoop mensen. En wellicht dat je momenteel het medicijnkastje plundert om de griepverschijnselen in te dammen. Het kruidengeneesmiddel echinacea wordt regelmatig genoemd als natuurlijk wondermiddeltje bij ziekte en verkoudheid. Maar werkt dat ook echt?

Algehele malaise en snotteren? Yep, er is een griepepidemie gaande. Dus grijpen we weer naar oma’s remedies en huis-tuin-en-keuken-middeltjes om het kwakkelen te temperen.

Echinacea bij de drogist of natuurwinkel

Naast paracetamol of ibuprofen, kun je ook voor een alternatief middel als echinacea kiezen, dat in menig drogisterij of natuurwinkel te vinden is. Vaak is het onder de noemer Echinaforce te vinden. Een natuurlijk middel dat de weerstand ondersteunt en de kans op griep en verkoudheid verkleint of helpt bij het herstel van griep.

Quest dook in de wetenschappelijke materie rondom enchinacea, wat wordt gemaakt van de plant echinacea purpure. Die plant komt voor in Noord-Amerika en staat ook bekend als de rode zonnehoed. De Zwitser Alfred Vogel bracht het middel ooit op de markt. Wellicht dat je daar de merknaam A. Vogel van kunt herkennen.

Wat doet echinacea?

Vogel kreeg in de jaren ’50 hoogte van het middel via een inheemse medicijnman uit Amerika. In Nederland wordt het middel zo’n 150.000 keer per jaar verkocht en inmiddels zijn er meer aanbieders die echinacea verkopen.

Wat het middel precies doet, is volgens Quest niet helemaal duidelijk. „Mogelijk stimuleert het de aanmaak van witte bloedcellen, die een belangrijke rol spelen in het bestrijden van infecties. Een andere theorie stelt dat echinacea de productie van cytokines afremt. Dit zijn de signaalstofjes van onze afweer”, aldus het wetenschappelijke tijdschrift.

Wetenschappelijk onderzoek

„Als ons lichaam een infectie detecteert, zoals bij griep, komen er cytokines vrij. Dit zorgt ervoor dat je afweer aan de slag gaat om het virus te bestrijden. Dat is essentieel, maar die immuunrespons veroorzaakt nu juist de nare symptomen die wij ervaren bij griep, koorts bijvoorbeeld. Afremming van de cytokineproductie kan ervoor zorgen dat je afweer minder erg in overdrive gaat. De symptomen zullen dan milder zijn, zo is het idee.”

Uit onderzoek dat al dateert van 2007 blijkt dat echinacea de kans op griep met 60 procent zou verlagen. Daarnaast zou het de duur van klachten van een virus met bijna anderhalve dag verkorten. Wel noemt Quest op dat er ook twijfels waren over de meetmethodes van dit onderzoek.

Een andere studie uit 2014 concludeerde dat echinacea geen gunstig effect had op het verloop van griep. Ook vonden de onderzoekers geen significant effect van echinacea op het voorkomen van griep.

Weerstand boosten

Of het Inheemse middel dus daadwerkelijk ziekte tempert, is niet wetenschappelijk bewezen. Volgens Quest spreken onderzoeken elkaar tegen, zijn ze niet altijd onomstreden of gefinancierd door producenten van het middel.

Overigens kun je je weerstand ook op een hele hoop andere manieren boosten. Onder meer met gezonde voeding, beweging, rust en stressregulatie. ‘Quick fixes‘ zijn vaak niet de oplossing.

Maar uitsluiten dat echinacea iets goed doet, doet Quest niet. „Ga jij je beter voelen als je het gebruikt, blijf het gerust gebruiken.”

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

