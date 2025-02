Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo beïnvloed je emoties zonder ze te onderdrukken

Emoties: ze maken ons menselijk. Soms overspoelen ze ons, soms sluimeren ze op de achtergrond, maar ze zijn er altijd. Bijna de helft van de mensen denkt alleen dat ze hun emoties niet kunnen beheersen. Emotie-expert Ethan Kross heeft daar een andere kijk op: we kunnen ze niet volledig controleren, maar wél beïnvloeden.

En dat beïnvloeden van emoties loont, volgens Kross: mensen die goed met hun gevoelens omgaan, zijn minder eenzaam, leven langer en hebben vaak gelukkigere relaties.

Emoties beïnvloeden kan wél

Uit een studie uit 2007 bleek dat 40 procent van de mensen gelooft dat je emoties niet kunt beheersen. „Bizar”, vertelt Kross tegen The New York Times. „Als je niet eens denkt dat het mogelijk is om je emoties te managen, waarom zou je het dan ooit proberen?”

Volgens de emotie-expert is het beïnvloeden van je emoties hartstikke mogelijk. Hij schreef er zelfs een boek over Shift: Managing Your Emotions — So They Don’t Manage You, met praktische tips om emotionele achtbanen beter te navigeren.

Confronteren of afstand nemen?

Dat navigeren: hoe doe je dat precies? Vaak wordt het advies gegeven om negatieve emoties recht in de ogen aan te kijken. Want negeer je ze? Dan groeien ze alleen maar. „Dat klopt deels”, aldus Kross.

Volgens Kross is het idee dat alle vormen van vermijden slecht zijn, te zwart-wit. Soms is het juist ook even verstandig om een stapje terug te doen en afstand te nemen van je negatieve emoties. Op die manier kunnen intense gevoelens vanzelf minder worden en kun je met een frisse blik naar een situatie kijken.

Maar wanneer weet je of het slimmer is om jezelf te confronteren met je emoties, of afstand te nemen? „Stel jezelf deze vragen: ‘Voel ik me hierdoor beter?’ en ‘blijft dit probleem na een korte pauze net zo groot?’”, raadt de emotie-expert aan. Werkt de afleiding en kan je het probleem daarna makkelijker loslaten? Dan is dat goed. Maar als je blijft piekeren of steeds op zoek bent naar bevestiging, is het misschien tijd om je emoties wél onder ogen te zien.

Tegen jezelf in de tweede persoon praten

Om goed om te gaan met je emoties, kan het volgens Kross helpen om tegen jezelf in de tweede persoon te praten. Hij noemt dit ‘distanced self-talk’ en dat kan volgens onderzoek binnen seconden effect hebben.

In de praktijk betekent dit dat je bijvoorbeeld in plaats van ‘ik ben gestrest’ kan zeggen ‘jij bent gestrest’. „Door jezelf als een buitenstaander te benaderen, bekijk je de situatie objectiever en met meer mededogen. Deze kleine, maar gekke taalkundige truc heeft echt impact.”

‘Gebruik je zintuigen’

En het beïnvloeden van je emoties? Hoe werkt dat dan? „Gebruik je zintuigen. Onze hersenen reageren razendsnel op wat we zien, ruiken, horen of aanraken.” Heel simpel kan dit bijvoorbeeld al door het aaien van een knuffel of huisdier. Dit verlaagt direct het stresshormoon cortisol.

Maar ook geuren en geluiden kunnen impact hebben. Goed nieuws voor de koffieliefhebbers: de geur van koffie kan volgens Kross stress verminderen. Net zoals muziek. Kross’ favoriete oppepper? Don’t Stop Believin’ van Journey.

