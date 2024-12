Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoetekauw? Volgens dit onderzoek kan af en toe zoetigheid eten geen kwaad, op déze suikerbom na

Ben je gek op taart, koek of andere zoete lekkernijen? Zoetigheid is natuurlijk niet echt gezond. Maar kennelijk kan af en toe een zoete versnapering eten geen kwaad. Al is er één suikerbom die je beter kunt laten staan, blijkt uit onderzoek.

Als jij jezelf dagelijks vergrijpt aan koek, chocolade en snoep, is dat niet bepaald gezond. Zeker overmatig gebruik van toegevoegde suikers is niet best voor ons lichaam. Eerder vertelde deze voedingsdeskundige hoe je minder suiker kunt eten.

Frisdrank schadelijkst voor gezondheid

Voor nieuw onderzoek, waar ook Scientias over schrijft, werden drie soorten suikerinname bestudeerd. Suikersoorten zoals honing, gebak en gezoete dranken zoals frisdrank. Ook onderzochten de wetenschappers zeven verschillende hart- en vaatziekten.

De onderzoekers ontdekten dat gezoete dranken, zoals frisdrank, het schadelijkst zijn voor de gezondheid. Dronken deelnemers relatief veel frisdrank? Dan verhoogde dat het risico op een ischemische beroerte, hartfalen, atriumfibrilleren en een abdominale aorta-aneurysma aanzienlijk.

Af en toe zoetigheid is niet slecht, aldus onderzoek

Maar dat betekent niet dat je van ieder gebakje hart- en vaatziekten krijgt. „Wat echt opviel in onze studie, is hoe verschillend de impact van verschillende suikerbronnen op hart- en vaatziekten kan zijn”, legt onderzoeker Suzanne Janzi uit. „Dit verrassende contrast laat zien dat niet alleen de hoeveelheid suiker telt, maar ook waar het vandaan komt en in welke context je het consumeert.”

Suikerrijke dranken verhogen het risico op hart- en vaatziekten flink. Maar af en toe zoetigheid eten blijkt dan weer niet enorm slecht te zijn voor je hart- en vaatgezondheid. „Mensen die bijna geen suiker eten, volgen vaak strenge diëten of vermijden suiker vanwege gezondheidsproblemen. Hoewel we in deze studie geen oorzakelijk verband kunnen aantonen, lijkt het erop dat extreem lage suikerinname misschien niet nodig of zelfs niet voordelig is voor je hartgezondheid.”

Niet alle suikers laten staan

Ook maakt context volgens Janzi nog uit. „Zoetigheden worden vaak gegeten tijdens sociale momenten of bijzondere gelegenheden, terwijl gezoete dranken vaak een meer alledaags gebruik kennen.”

Je hoeft dus niet alle suikers te laten staan. Af en toe een koekje kan best, als je er maar niet ook nog een glas cola naast drinkt.

