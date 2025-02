Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Naast kool en andijvie straks ook kroos als groente op ons bord: ‘Vol vitaminen’

Aardappelen, schnitzel en kroos in plaats van boerenkoolstamppot of andijvie naast de piepers tijdens het avondeten? Het kan in de toekomst zomaar realiteit zijn. In Radio 1-programma Nieuws en Co is uitgelegd hoe dat zit.

Het gaat om eendenkroos. En voor je op de kast springt (bij nieuwe vormen van voedsel wil dat bij sommige mensen weleens gebeuren): een ander woord is waterlinzen, maar nu wel degelijk uitgeroepen tot officiële groente. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid gaf deze week het ‘sein veilig’. Eendenkroos groeit echter in een, als het om eten gaat, niet alledaagse plek, namelijk vijvers en sloten. Waterkers is ook zoiets.

Universiteit doet onderzoek naar kroos op het bord

„Het smaakt een beetje nootachtig en ook wel een beetje als spinazie”, zegt NPO Radio 1-presentatrice Fleur Wallenburg. De Wageningen Universiteit doet al jaren onderzoek naar de mogelijkheid om kroos te gaan eten. De eendenkroos wordt er geteeld in bakken water. Een verslaggever van Nieuws en Co nam er een kijkje en zag dat het behoorlijk snel groeit. In vaktermen ‘splitst het tijdens de groei’, twee naar vier, naar acht, naar zestien enzovoort. Oogsten kan wekelijks. En meer groente is natuurlijk gezond, alleen maar voordelen zou je zeggen.

Ingrid van der Meer is onderzoeker bij de universiteit. Zij schepte kroos als groente tot nu toe zelf niet op haar bord. „Officieel mocht dat niet, maar we hebben veel experimenten gedaan met vrijwilligers die dan eendenkroos, of waterlinzen, te eten kregen.”

Proeven met mensen

Maar waarom duurde het zo lang om kroos tot officiële groente te krijgen? Van der Meer: „Dat komt door de regelgeving van die EFSA, The European Food Safety Authority. We hebben geen dierproeven gedaan, maar dus proeven met mensen. We keken wat er gebeurde als proefpersonen of vrijwilligers een grote maaltijd kroos kregen. Maar we hebben ook gekeken naar wat er gebeurt als zij het twee weken lang zouden eten. En we hebben gekeken hoe eiwitten in eendenkroos verteerd worden. We noemen dat drie humane interventiestudies.”

Bladgroentes zijn sowieso gezond. Er zitten veel vitamines en mineralen in.

De Radio 1-verslaggever: „En al die humans leven nog en werden ook niet misselijk?” Van der Meer: „We hebben inderaad ook naar gezondheidsparameters gekeken en dat vergeleken als ze een zelfde maaltijd kregen met spinazie. Alle lichten staan op groen, dus dat is allemaal positief. Het is gezond, bladgroentes zijn sowieso gezond. Er zitten veel vitamines en mineralen in.”

Kroos eerst op de menukaarten

Onderzoeker Ingrid van der Meer vindt het leuk dat kroos „echt een bite heeft”. „Het is maar zo’n klein fruttig plantje, maar met een bite die hij houdt als je het gekookt hebt.” Van der Meer stelt dat we eendenkroos niet alleen kunnen koken, „maar ook bakken en stampen, allemaal”. „Ik denk dat het als eerste in restaurants te vinden zal zijn. We zullen het dan op de menukaart zien. Maar voordat je het als consument zelf kunt kopen en ermee kunt koken, dat zal nog even duren. Dan hebben we eerst retailers nodig die interesse hebben. Nog even geduld.”

Vorige Volgende

Reacties