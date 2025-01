Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Je kunt nu zien hoeveel pesticiden er op je groente en fruit zitten

Wie wil weten hoeveel pesticiden op groente en fruit zitten, kan vanaf vandaag terecht bij een nieuwe PesticidenEetwijzer. Deze ‘lijst’ is van het Pesticide Action Network (PAN-NL). De ranglijst toont van tientallen groente- en fruitsoorten de gemiddelde vervuiling. PAN-NL wil consumenten zo helpen een gezondere keuze te maken.

Het fruit dat de afgelopen week prominent in het nieuws was, waren de blauwe bessen van Albert Heijn. Door een virus liepen diverse mensen in ons land de leverinfectie hepatitits A op, besmettelijke geelzucht. De blauwe bessen werden uiteraard uit de schappen gehaald.

Nieuwe steekproeven over pesticiden op groente en fruit

Dat nieuws is inmiddels overgevlogen, PAN-NL vindt het tijd om de PesticidenEetwijzer aan te kondigen. Wie op Google zoekt, komt wel meer over pesticiden op groente en fruit tegen. Deze eetwijzer is volgens de opstellers echter gebaseerd op de resultaten van steekproeven die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) tussen 2021 en 2023 heeft uitgevoerd. De steekproeven werden onder meer bij supermarkten, groothandels en distributiecentra gehouden.

De uitkomst volgens PAN-NL: op 73 procent van de gangbare soorten groente en fruit zitten sporen van een of meer bestrijdingsmiddelen. Alleen soorten die meer dan tien keer zijn getest, zijn opgenomen in de eetwijzer.

🥭 Zijn de pesticiden gevaarlijk? Volgens het Voedingscentrum is, zo schreef Metro onlangs, de kans dat restjes bestrijdingsmiddelen een gevaar voor de gezondheid vormen, klein. „Er is wetgeving voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen tijdens de teelt van groente en fruit. Ook zijn er limieten voor de resten die mogen achterblijven op het product. Bovendien is ook de controle goed geregeld in Nederland. Daardoor weten we dat overschrijdingen van de normen nauwelijks voorkomen.” PAN-NL, dat de PesticidenEetwijzer nu heeft ‘geopend’, meldt ook dat het overgrote deel van de metingen onder de maximale limiet blijven. „Maar consumenten maken zich wel zorgen.”

Waar zitten de bestrijdingsmiddelen op?

Citrusvruchten bevatten de meeste gifresten, met gemiddeld 4,2 soorten. Bij de groenten scoort kropsla het slechtst (3,6 soorten gif). Kiwi’s en watermeloenen zijn het schoonste fruit, met 0,6 soorten gif, en asperges de schoonste groente. De NVWA heeft op asperges helemaal geen sporen van pesticiden gevonden.

Margriet Mantingh, voorzitter van PAN-NL: „Terecht worden mensen aangemoedigd om meer groente en fruit te eten. Het is een kwestie van gezond verstand om dan te kiezen voor zo min mogelijk gifresten, zeker voor zwangeren, baby’s en kinderen. Onze PesticidenEetwijzer kan consumenten hierbij helpen. Voor mens en natuur blijven onbespoten groente en fruit echter de beste keuze.”

Meer weten over gezondheid? In deze stukken helpen we je op weg:

Reacties