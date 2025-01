Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ontbijt overslaan is populair, maar is het wel gezond?

Ontbijt wordt traditioneel gezien als de belangrijkste maaltijd van de dag. Steeds meer mensen kiezen er echter voor om hun ontbijt over te slaan, vaak geïnspireerd door de populariteit van intermittent fasting (IF). Hierbij eet je tussen een bepaalde tijdsspanne, bijvoorbeeld van 12.00 tot 20.00 uur. Maar is het wel gezond om je ontbijt over te slaan? En wat zijn de mogelijke gevolgen?

Traditioneel wordt het ontbijt beschouwd als de ‘belangrijkste maaltijd van de dag’. Het idee is dat een goed ontbijt je stofwisseling op gang brengt en je energie geeft voor de dag. Recente studies tonen echter aan dat het effect van ontbijten sterk afhankelijk is van de persoon en zijn of haar levensstijl. Dat roept de vraag op: hoe gezond is het eigenlijk om je ontbijt over te slaan?

Het Voedingscentrum raadt aan elke dag te ontbijten. Het ontbijt is een belangrijke leverancier van voedingsstoffen als calcium, foliumzuur, vitamine B, vitamine A en vezels. Ontbijten kan ervoor zorgen dat je de rest van de dag regelmatiger eet. Bovendien kan het ook voorkomen dat je de rest van de dag gaat snaaien.

Hoeveel krijg je binnen met een goed ontbijt?

Met een gemiddeld ontbijt krijg je tussen de 300 en 400 kilocalorieën binnen, afhankelijk van wat je eet natuurlijk. Kies je voor twee gebakken eieren met spek op twee boterhammen, dan kom je al ruim aan het dubbele aantal calorieën. Maar neem je een fris bakje yoghurt met wat fruit en muesli, dan zit je rond de 300 kilocalorieën. Â

Als je het ontbijt overslaat, blijft je lichaam langer in een nuchtere toestand. Dit kan gunstig zijn omdat je lichaam in deze periode overschakelt van het verbranden van glucose naar het verbranden van vet voor energie. Dit proces, bekend als ketose, is een kernonderdeel van intermittent fasting.

Voordelen van het overslaan van je ontbijt

Door het ontbijt over te slaan, verleng je de vastenperiode van de nacht. Dit kan je lichaam stimuleren om opgeslagen vetreserves te gebruiken als energiebron, wat kan helpen om wat kilo’s kwijt te raken. Langdurige vastenperiodes helpen je lichaam om de opgeslagen energie uit vet te verbranden in plaats van de energie die afkomstig is van het voedsel dat je eet.

Het overslaan van je ontbijt kan helpen bij het reguleren van bloedsuikerspiegels en het verbeteren van insulinegevoeligheid, wat vooral gunstig kan zijn voor mensen met prediabetes of diabetes type 2. Bij mensen die regelmatig vasten, blijkt vaak dat hun insulineproductie efficiënter werkt. Dit helpt het risico op diabetes te verlagen.

Verhoogde mentale helderheid

Veel mensen die intermittent fasting toepassen en dus hun ontbijt skippen, merken dat ze meer focus en mentale helderheid ervaren. Dit komt doordat het lichaam in de vastenperiode mogelijk efficiënter energie gebruikt. Daardoor kun je je beter concentreren.

Veel mensen ervaren het overslaan van hun ontbijt als tijdbesparend, omdat ze geen tijd hoeven te besteden aan het voorbereiden en eten van een ontbijt. Dit is vooral handig voor mensen met een drukke levensstijl die ‘s ochtends weinig tijd hebben.

De nadelen van het overslaan van ontbijt

Hoewel het ontbijt overslaan voordelen kan bieden, is het niet voor iedereen geschikt. Er zijn ook nadelen, die we niet over het hoofd mogen zien.

Herken je dat je chagrijnig wordt als je ‘s ochtends niet eet? Voor sommige mensen kan het overslaan van het ontbijt leiden tot vermoeidheid, prikkelbaarheid of concentratieproblemen. Dit komt omdat het lichaam na de nacht nog niet genoeg brandstof heeft gekregen om goed te functioneren. Vooral mensen die ‘s ochtends intensieve fysieke inspanningen moeten leveren, kunnen merken dat ze minder energie hebben. Voor hen is het dan ook af te raden het ontbijt over te slaan.

As je je ontbijt overslaat, kan het zo zijn dat je later op de dag juist trek krijgt en vervalt in eetbuien. Je eet dan veel meer dan je normaal gesproken doet en grijpt veelal naar ongezonde producten. Daarmee doe je het effect van je ontbijt overslaan, eigenlijk weer helemaal teniet.

Ontbijt overslaan niet voor iedereen geschikt

Voor kinderen, zwangere vrouwen, ouderen of mensen met bepaalde medische aandoeningen is het overslaan van het ontbijt zeker geen aanrader. Deze groepen hebben een meer constante aanvoer van energie nodig. Het overslaan van maaltijden kan hun stofwisseling juist verstoren, in plaats van verbeteren, of leiden tot tekorten aan belangrijke voedingsstoffen.

Tot slot dan ook: het risico op een tekort aan voedingsstoffen. Als je je ontbijt overslaat, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je tijdens de overige maaltijden voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Mensen die hun ontbijt regelmatig overslaan, lopen mogelijk het risico op tekorten aan essentiële vitamines en mineralen, zoals vitamine D, calcium en vezels.

Tips voor als je je ontbijt wilt overslaan

Als je besluit om je ontbijt over te slaan, houd dan rekening met de volgende tips om het gezond en effectief te doen. Drink voldoende water, thee of koffie zonder toegevoegde suikers. Dit kan ook helpen bij het hongergevoel. Verder is het belangrijk om na het vasten maaltijden te eten die rijk zijn aan eiwitten, gezonde vetten en vezels. Deze voedingsstoffen helpen om langer verzadigd te blijven. Ook zorg je er zo voor dat je lichaam voldoende voedingstoffen binnenkrijgt.

Een open deur misschien, maar het is belangrijk goed naar je lichaam te luisteren. Merk je dat je moe wordt na skippen van je ontbijt, of als het op een andere manier een negatieve invloed heeft, dan kun je er ook voor kiezen toch iets kleins te eten in de ochtend. Kortom: luister naar de signalen die je lichaam je geeft.

