Doorbraak in Alzheimer-onderzoek: nieuw medicijn herstelt geheugenverlies

Onderzoekers van het Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) in Canada hebben een veelbelovende ontdekking gedaan in de strijd tegen Alzheimer. Een nieuw medicijn, GL-II-73, lijkt de cognitieve achteruitgang van de ziekte te vertragen.

Dit blijkt uit testen op muizen met Alzheimer-symptomen. Wetenschappers zagen zelfs dat een enkele dosis het geheugen volledig kon herstellen. Dit biedt hoop voor de miljoenen mensen wereldwijd die met deze ziekte te maken hebben.

Communicatie tussen hersencellen

Veel Alzheimer-onderzoek richt zich op het bestrijden van een ophoping van schadelijke eiwitten in de hersenen die zenuwcellen aantasten. Maar deze aanpak heeft tot nu toe slechts beperkt succes gehad. GL-II-73 pakt het anders aan: het richt zich direct op de verbindingen tussen hersencellen en probeert deze weer te herstellen.

Het medicijn werkt via de zogenaamde GABA-receptoren in de hippocampus. Dit is het hersengebied dat een sleutelrol speelt bij geheugen en leren. Door deze receptoren te activeren, worden de beschadigde verbindingen tussen zenuwcellen hersteld en kan de communicatie in de hersenen verbeteren.

Geheugen volledig hersteld bij vroege Alzheimer

De resultaten uit het onderzoek zijn veelbelovend. Muizen die Alzheimer-symptomen vertoonden, kregen een dosis GL-II-73 en presteerden daarna aanzienlijk beter in geheugentests. Bij dieren met een vroege vorm van Alzheimer verdween het geheugenverlies zelfs volledig na één behandeling. Bij muizen met een verder gevorderd ziektebeeld was een langere behandeling nodig, maar ook daar zagen de onderzoekers duidelijke verbeteringen.

Dit maakt het medicijn uniek, omdat het niet alleen de schade beperkt, maar ook geheugenverlies kan terugdraaien. Als deze effecten ook bij mensen optreden, zou GL-II-73 een revolutionaire doorbraak kunnen betekenen.

Hoop voor de toekomst

Hoewel de resultaten hoopgevend zijn, is er nog een lange weg te gaan. Het medicijn is tot nu toe alleen op muizen getest. Het is nog niet duidelijk of het bij mensen dezelfde effecten heeft. Klinische tests moeten uitwijzen of het medicijn veilig en effectief is bij Alzheimerpatiënten. Wanneer dit zal plaatsvinden is ook nog niet duidelijk, maar deze doorbraak zou het leven van miljoenen patiënten en hun families voorgoed kunnen veranderen.

