Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bij elkaar terugkomen na scheiding? Deze psycholoog deelt vier belangrijke lessen

De meeste mensen zien een scheiding als een punt achter een relatie. Maar er zijn ook gescheiden koppels die elkaar ergens weer terugvinden. Psycholoog Jeffrey Bernstein trof ze ook in zijn praktijk en vertelt welke lessen hij van hen leerde.

Wanneer we trouwen, gaan we er niet vanuit dat we scheiden. Maar toch gebeurt dat nog vaak. De meeste relaties stranden na 7 à 8 jaar en tegenwoordig neemt het aantal ‘grijze scheidingen’ toe. Eerder schreef Metro ook over relatieadviezen van scheidingsadvocaten.

Psycholoog over gescheiden koppels die elkaar terugvonden

Psycholoog Jeffrey Bernstein vertelt tegen Psychology Today dat hij in zijn praktijk ook gescheiden stellen trof die elkaar uiteindelijk weer terugvonden. Hoewel een scheiding vaak een einde van een ‘era’ of hoofdstuk is, kan het in sommige gevallen ook leiden tot een nieuw hoofdstuk mét elkaar.

Vier lessen voor vernieuwde liefde na scheiding

Bernstein somt vier lessen op die hij leerde van gescheiden koppels, die toch weer bij elkaar kwamen.

1. Groei begint bij het individu, voordat je samen groeit

Persoonlijke groei en zelfontwikkeling zijn volgens de psycholoog belangrijk om elkaar terug te kunnen vinden. In een huwelijk kunnen slechte communicatie, onopgeloste trauma’s of verschillen in normen, waarden en verlangens een koppel uit elkaar drijven. Na een scheiding realiseert men zich pas waar hij of zij tegenaan loopt en wellicht in tekortschiet. Iets dat zij alleen zelf kunnen oplossen. Een scheiding kan een aanleiding zijn om hulp te zoeken, worstelingen aan te pakken en jezelf opnieuw uit te vinden.

Tip: Bernstein benadrukt dat het belangrijk is om niet snel weer terug bij elkaar te komen of dingen te overhaasten. Zeker niet als je weinig aan jezelf hebt gewerkt. Je hebt de tijd en ruimte nodig om op jezelf te focussen en aan jezelf te werken, om elkaar later weer terug te kunnen vinden.

2. Oude wrok loslaten, kan hernieuwde liefde doen bloeien

Vergeven is niet makkelijk, maar het is wel belangrijk. Een van de grootse uitdagingen voor exen die weer bij elkaar komen, is elkaar te vergeven voor oude pijn, conflicten en wrok. Je moet leren je partner, maar ook jezelf te kunnen vergeven. Zodat er ruimte komt voor nieuwe dingen.

Tip: Bernstein benadrukt: ‘Vergeven is niet vergeten’. Maar met vergeving durf je vooruit te kijken en het verleden achter je te laten.

3. Je kunt een nieuwe relatie bouwen op een oude fundering

Als je als koppel opnieuw samenkomt, wil dat niet zeggen dat jullie relatie hetzelfde is gebleven. Integendeel, het gaat erom dat jullie een nieuwe relatie opbouwen, waarbij je jullie verleden en herinneringen koestert. Koppels die op een gezonde manier hun relatie herstellen, zeggen veelal een compleet nieuwe relatie te hebben dan voorheen. Waarin ze de lessen uit het verleden hebben geleerd.

Tip: de psycholoog legt uit dat je niet moet proberen het weer zo te doen ‘als vroeger’. Accepteer dat je allebei veranderd bent en dat jullie relatie reflecteert wat jullie nu zijn. Niet wie jullie waren voor de scheiding.

4. Communicatie

Communicatie is een van de belangrijkste onderdelen in een relatie. Daar werd al eerder door menig psycholoog, relatietherapeut of topadvocaat op gehamerd. Maar koppels die elkaar terugvinden, durven open en eerlijk met elkaar te communiceren. Ook over de moeilijke zaken. Wat ging er verkeerd? Wat hebben jullie nodig? Waar ben je bang voor in de toekomst?

Tip: ‘Communiceren kun je leren’, volgens Bernstein. Durf te praten over jouw wensen en angsten. Leer dat tegen elkaar te zeggen, zonder oordeel. Wees duidelijk, eerlijk, empathisch en wees bereid om ook minder leuke zaken aan te horen of uit te spreken.

Punt of keerpunt?

Meestal is een scheiding het laatste hoofdstuk voor een koppel. Maar, benadrukt de psycholoog, voor een kleine groep kan het een keerpunt zijn. Een kans voor groei, vergeving en verandering. Overweeg je te herenigen met een oude liefde? Realiseer je dan dat het geen gemakkelijke weg is. Maar de geleerde lessen kunnen je ook leiden naar een veerkrachtigere en vervullende relatie.

Vorige Volgende

Reacties