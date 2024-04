Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Psycholoog deelt twee skills die je nodig hebt voor een goed leven

Het beste uit jezelf halen, dat willen we allemaal wel. Volgens psycholoog en oudercoach Jeffrey Bernstein heeft het allemaal te maken met twee skills.

De twee skills die je nodig hebt in het leven, volgens een psycholoog

Bernstein legt aan het Amerikaanse Psychology Today uit dat het leven neerkomt op deze twee cruciale skills:

Het vermogen om kalm te blijven Je probleemoplossend vermogen bij uitdagingen die onvermijdelijk zijn

Nogal voor de hand liggend? Dat geeft de psycholoog zelf ook ruiterlijk toe. Maar, zegt hij ook, het gaat in het dagelijks leven vaak mis met deze vaardigheden. „Terwijl je deze woorden leest, verliest Bill zijn geduld met zijn kinderen en zal hij later spijt krijgen van wat hij heeft gezegd. Kelly gaat morgen niet naar haar werk, omdat ze net ontslagen is omdat ze niet voldeed aan de werkeisen. Brian is nu single (en zou willen dat hij dat niet was) omdat hij niet kalm bleef bij zijn ex-partner.”

Voorbeelden van problemen oplossen op een gezonde manier

Dit zijn volgens Bernstein allemaal voorbeelden van ‘problematische coping’. Om te laten zien hoe het dan wel moet, deelt hij een aantal voorbeelden van mensen die problemen wel op een gezonde manier oplossen. Zo haalt hij Emily aan, een drukke professional die zowel op werk als thuis verantwoordelijkheden heeft. Om hiermee om te gaan, heeft ze mindfulness in haar routine aangebracht. Zo neemt ze korte pauzes om te mediteren en ademhalingsoefeningen te doen. En dat helpt weer om kalm te blijven tijdens stressvolle situaties en om productiever te zijn.

Het volgende voorbeeld dat de psycholoog aanhaalt is de situatie van John. „Een ondernemer die veel tegenslagen heeft gehad. In plaats van zich door mislukkingen te laten afschrikken, benadert John elke uitdaging als een kans voor groei en innovatie.” Na elke tegenslag kijkt hij wat hij beter had kunnen doen en past hij zijn strategie aan tot hij zijn doelen wel bereikt. Hierdoor heeft nu hij een bloeiend bedrijf.

Bernstein wijst ook naar Sarah, een moeder die de uitdagingen van het ouderschap het hoofd moet bieden. „Wanneer ze wordt geconfronteerd met driftbuien of conflicten tussen haar kinderen, vertrouwt Sarah op haar vermogen om kalm en beheerst te blijven.” Volgens Bernstein oefent ze haar geduld en reguleert ze haar emoties, en biedt ze daardoor een harmonieuze omgeving voor haar kinderen. Ook heeft ze een open communicatie met haar kinderen en lossen ze gezamenlijk problemen op, waardoor de onderlinge band versterkt.

