Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Succesvolle en veerkrachtige kinderen opvoeden? Psycholoog tipt dit in opvoeding

Ouders willen het beste voor hun kind en doen ook hun best op hun manier. Maar volgens deze klinisch psycholoog handelen ouders vaak vanuit korte termijn-denken. Wil je echter een volledig functionerend en succesvol kind grootbrengen? Dan moet je voor de lange termijn-aanpak gaan.

Het ouderschap gaat niet altijd over rozen en dat geldt voor zowel moeder als vader. En ook al bedoelen de meeste ouders het goed, perfecte ouders bestaan niet, volgens klinisch psycholoog en opvoedkundige Becky Kennedy. Wat wel bestaat zijn effectieve ouders, vertelt ze tegen Fortune.

Als ouder kiezen voor korte termijn-aanpak

Kennedy moedigt ouders aan om hun eigen rol en hun kind te begrijpen, zodat ouders kinderen kunnen helpen om vaardigheden te leren die zij in het leven nodig zullen hebben. „Een belangrijk onderdeel daarvan is jouw kind voorbereiden op een veerkrachtige, zelfverzekerde en succesvolle toekomst.” En daarbij is vooral veerkracht op de lange termijn van belang, stelt de psycholoog.

Kennedy geeft toe dat zij soms ook kiest voor de makkelijke, korte termijn-oplossingen die haar kinderen gelukkig maken. „Ik ben ook een mens en soms denk ik: ‘Weet je wat? Prima, neem maar een ijsje als ontbijt’.”

Kinderen leren met moeilijkheden om te gaan

Maar lange termijn-denken is juist essentieel, legt de psycholoog uit. Daarbij houd je ook de toekomst van jouw kind in je achterhoofd. Want jouw kind woont uiteindelijk langer zelfstandig bij jou vandaan, dat hij of zij bij jou in huis woont.

Kennedy benadrukt dat het in het leven van belang is dat wij mensen ook moeilijke dingen kunnen doorstaan. Dat we vaardigheden ontwikkelen die ons helpen om met tegenslagen, of andere dingen die op ons pad komen, om te gaan. „En dat we leren dat je ook door lastige situaties heen kunt komen.”

De psycholoog gelooft dat kinderen, die veerkrachtig kunnen omgaan met tegenslagen, een grotere voorsprong in het leven hebben. „Het leven is moeilijk. En onze kinderen krijgen als verjaardagscadeau geen vaardigheden om moeilijke dingen te verwerken. Ze krijgen ze ook niet door een boek te lezen. Je krijgt ze door die vaardigheden keer op keer te oefenen.”

Ouders gaan problemen oplossen

Hoe leer je nu precies om veerkrachtig zijn? Dat soort momenten hoef je niet te creëren of aan te reiken, die momenten zijn er altijd wel. Een kind kan een puzzel niet maken, snapt zijn of haar wiskundehuiswerk niet of wordt niet uitgenodigd op een feestje.

Volgens de psycholoog is het voor ouders lastig om niet tussen zo’n cruciale leerervaring en het kind te gaan staan. Ouders willen de boel nog te vaak oplossen. Als ouder vind je het nu eenmaal niet prettig om te zien dat jouw kind ergens mee worstelt of door iets geraakt wordt.

Psycholoog moedigt lange termijn-aanpak aan

Kies je voor de korte termijn-aanpak? Dan los je het probleem van jouw kind op. Maar daardoor leert het kind ook dat er voor ieder probleem of worsteling een oplossing wordt aangereikt. „Door zo in te grijpen, schep je een reeks verwachtingen voor jouw kind in de wereld.” Zit dit in het systeem van een kind, dan belt hij of zij op 25-jarige leeftijd nog steeds voor allerlei problemen. Omdat het systeem zegt: ‘Ik heb het moeilijk en mijn ouder biedt mij een onmiddellijke oplossing’.

Maar wil je investeren op de lange termijn, dan geef je jouw kind de kans het moeilijke deel te doorstaan ​​en zijn of haar eigen oplossing te bedenken. „Leren hoe te worstelen is zo belangrijk. Zo vind je succes”, aldus de psycholoog.

Erkenning en aanmoedigen

Volgens Kennedy kunnen ouders twee dingen toepassen, die helpen bij de veerkrachtigheid van het kind, zonder dat zij de problemen oplossen. Namelijk: erkenning en vermogen iets te kunnen of leren.

Je erkent dat jouw kind van streek is en dat je dat ‘rot’ of ‘vervelend’ voor hem of haar vindt. Om vervolgens aan te moedigen of te bevestigen dat hij of zij zelf de oplossing kan vinden. „Dat is wat voor veerkracht op de lange termijn zorgt bij een kind. In tegenstelling tot onmiddellijke bevrediging op de korte termijn.”

Vorige Volgende

Reacties