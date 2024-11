Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoe gelukkig zijn Nederlanders en welke generatie voelt zich het gelukkigst?

Nederlanders mogen dan doorgaans niet vies zijn van klagen over het weer, files en andere dagelijkse zaken, over het algemeen zijn ‘we’ best gelukkig. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders zichzelf gelukkig noemt, al is er nog zeker ruimte voor verbetering.

Dat blijkt uit onderzoek onder 1295 Nederlanders in opdracht van a.s.r. door Motivaction.

Zo gelukkig zijn Nederlanders (per generatie)

Het grootste gedeelte van de Nederlanders geeft zichzelf een gelukscijfer van 7.4. Eerder bleek ook al dat Nederland wereldwijd een van de landen is waar inwoners het gelukkigst zijn, met een keurige plek vijf. Een op de vijf Nederlanders is niet gelukkig genoeg. Dat komt vooral door vermoeidheid, stress en zorgen.

Dan het geluk per generatie. Het zijn de Babyboomers die zich het gelukkigst voelen (7.6). Ze bleken ook al het meest veerkrachtig, maar ook het meest ongezond. Gen Z (7.4) en de millennials (7.3) komen vlak daarna. Generatie X scoort het laagst met een 7.2.

👥 De generaties Babyboomers: geboren tussen 1945 en 1964

Generatie X: geboren tussen 1965 en 1980

Millennials: geboren tussen 1981 en 1996

Generatie Z: geboren tussen 1997 en 2012

Nederlanders zijn over het algemeen meer tevreden over hun mentale gezondheid dan over hun fysieke gesteldheid. Generatie Z maakt zich daarentegen wel meer zorgen over de eigen mentale gezondheid. Gen Z geeft zichzelf als enige generatie fysiek (7.1) een hoger cijfer dan mentaal (6.8). De Babyboomers geven zichzelf daarentegen mentaal juist een hoog cijfer, namelijk een 7.6. Fysiek geeft deze generatie zichzelf een 6.9.

Babyboomers zijn niet alleen mentaal het gelukkigst, maar ook het meest tevreden met hun sociale leven en financiële situatie. De respondenten zonder baan hebben het mentaal (6.0) en fysiek moeilijker (5.3). Hiermee scoort deze groep lager dan de groep arbeidsongeschikten (6.7 en 5.4). Ook heeft de groep werklozen en werkzoekenden het minste vertrouwen in de toekomst.

Slapen gemene deler onder generaties

Slapen is een heikel punt voor alle generaties. Ruim een kwart van de Nederlanders geeft aan vaak wakker te liggen, waarbij vrouwen (33 procent) dit vaker melden dan mannen (22 procent). Aan het einde van de (werk)dag blijkt bovendien dat een kwart van de mensen geen energie meer over heeft voor andere activiteiten. Hierbij zijn werkzoekenden oververtegenwoordigd.

Veel respondenten trekken niet aan de bel als ze zich ziek voelen. Twee derde van de respondenten geeft aan niet snel met klachten naar de huisarts te gaan. En 68 procent geeft aan zich niet snel ziek te melden, zelfs niet bij een griep.

Gezond leven anders ingevuld

Volgens Thomas Oremus (directeur Zorg bij a.s.r.). is te zien dat steeds meer mensen gezond willen leven, maar de generaties vullen dat op verschillende manieren in.

„Beter en meer slapen is wat babyboomers willen aanpakken, terwijl Generatie X zich richt op sporten. Millennials willen starten met gezonder eten en drinken en Gen Z blinkt uit in het verminderen van schermtijd”, vertelt hij.

