Kabinet moet ‘fatsoenlijker’ met elkaar omgaan, vindt Van Vroonhoven

Het rommelt in het kabinet en de manier waarop leden met elkaar omgaan, wordt zelfs omschreven als ‘ruw’. Volgens NSC-duofractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven zijn PVV, VVD en BBB maar wat stil als het over de omgangsvormen gaat. Voor NSC is het juist belangrijk om het onderlinge vertrouwen te behouden, zegt ze in een interview met Trouw.

Anderhalve week geleden viel het kabinet bijna, mede door hoe bewindslieden en coalitiefracties met elkaar omgaan. Zo stapte NSC-staatssecretaris Nora Achahbar op, omdat ze de „polariserende omgangsvormen” niet meer kon verteren. NSC-collega’s in het kabinet volgden Achahbars voorbeeld uiteindelijk niet, maar de manieren en toon moeten wel verbeteren, onderstreept de regeringspartij sindsdien. Wel stapten twee NSC-Kamerleden ook op.

Kabinet moet ‘fatsoenlijker omgaan’ met elkaar

Tien dagen geleden werd de val van het kabinet toch ontweken, toen partijleiders bij elkaar kwamen in het Catshuis. Volgens Van Vroonhoven is er toen afgesproken om „heel goed te kijken naar de omgangsvormen”. „We moeten fatsoenlijker omgaan met elkaar”, benadrukt ze in de krant. Ze heeft „daar de andere partijen nadien in het openbaar weinig over gehoord, maar dat is voor ons heel wezenlijk. Dat heeft met vertrouwen te maken, dat heeft met elkaar heel laten te maken.”

„Iedereen focuste op wat er tijdens de ministerraad was gebeurd”, constateert Van Vroonhoven, die Pieter Omtzigt de afgelopen maanden als fractievoorzitter verving en die taak sinds Omtzigts terugkeer met hem deelt. Premier Dick Schoof en zijn ploeg trokken na het urenlange crisisoverleg vooral ten strijde tegen aantijgingen dat in het kabinet racistische uitlatingen zouden zijn gedaan. Maar kabinet en coalitie spraken toen óók af beter met elkaar om te gaan, aldus Van Vroonhoven. „Voor mij gaat het echt om die twee dingen.”

Schoof en andere bewindslieden willen nog altijd niets zeggen over wat er precies is gezegd in de ministerraad. De premier onderstreepte vrijdag nog eens dat er „geen ruimte is voor haat en onverdraagzaamheid”. Maar „de toon kan stevig of fel zijn” als verschillende overtuigingen botsen, zei hij.

