Dít is de meest veerkrachtige generatie en deze mensen scoren het laagst

Wie veert er het snelst terug na een tegenslag, vindt de meeste betekenis in het leven of ervaart de meeste positieve emoties? Naar de veerkracht van werkende Nederlanders is onderzoek gedaan, en daarbij is een duidelijk verschil tussen generaties te zien.

Wil je overigens gezond oud worden? Daarover sprak Metro eerder met verouderingsprofessor David van Bodegom.

Generatie met meeste veerkracht

Want oud(er) zijn blijkt uit dit onderzoek goed nieuws: de ‘boomers’ onder ons, dat zijn mensen tussen de 64 en 79 jaar oud, zijn het meest veerkrachtig. Generatie Z (28 jaar en jonger) komt er het slechtst vanaf: zij hebben de minste veerkracht. Dat blijkt uit onderzoek van Team Heartbeats en Integron onder 5100 werkende Nederlanders uit verschillende branches. Ook tussen branches is verschil te zien.

Gemiddeld scoort werkend Nederland een 7,3 op het gebied van veerkracht, in 2023 was dat nog 7,4. De financiële dienstverlening is de meest veerkrachtige branche, met een score van 7,6. De veerkracht van de arbeidsbemiddeling-branche daalde van 7,5 in 2023 naar 5,8 in 2024.

Mason’s Resilience Model

Als je aan veerkracht denkt, denk je waarschijnlijk aan hoe snel je herstelt na een tegenslag of fout(je). Dat maakt er zeker deel van uit, maar het gaat om nog meer. De mate van veerkracht wordt namelijk bepaald aan de hand van het Mason’s Resilience Model, ook wel de Vijf van Veerkracht genoemd. Daarin zijn deze dingen belangrijk:

betekenis in het leven;

positieve emoties;

het ervaren van sociale steun;

omgaan met tegenslag;

en fysieke gesteldheid.

De ideale score is een 7,8 of hoger, de beste generatie (boomers) haalt dat net niet. Zij blijven haken op een 7,7. Wel ervaren zij met name veel betekenis in het leven, veel sociale steun en ze kunnen beter omgaan met tegenslag.

Generatie Z scoort slechts een 7,1, onder het gemiddelde van heel werkende Nederland. Ze ervaren minder betekenis in het leven, gaan moeilijker om met tegenslag en de fysieke gesteldheid is minder. Daarnaast komen hun waarden vaker niet overeen met die van de organisatie.

Branches met meeste veerkracht

Ook tussen branches zijn dus verschillen in veerkracht te zien. De financiële dienstverlening staat met een 7,6 bovenaan de lijst. Daarna de zorg- en welzijnssector (7,5), de sectoren onderwijs, ICT, zakelijke dienstverlening, retail, (semi-)overheid en non-profitorganisaties staan op een gedeelde derde plek (7,4).

